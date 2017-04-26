Sharapova galibiyetle döndü!

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Maria Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ta İtalyan Roberta Vinci ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.

Sharapova, ikinci turda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.