galibiyetle döndü!

AA

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Giriş Tarihi: 26.4.2017 23:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 23:46
Sharapova galibiyetle döndü!

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria , 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta Roberta Vinci'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Maria , çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ta İtalyan Roberta Vinci ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.

Sharapova, ikinci turda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.

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Sharapova galibiyetle döndü!
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