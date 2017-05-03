Türkiye, salon sporlarında Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye'de son yıllarda spora yapılan yatırımlar, özellikle basketbol ve voleybol gibi önemli branşlarda sonuç vermeye başladı.

Türk takımları, futboldan sonra Avrupa'da en fazla takip edilen sporlar olan basketbol ve voleybolda bu sezon tarihi başarılara imza attı.

Bu iki branşta mücadele eden Türk ekipleri, şu ana kadar katıldıkları Avrupa kupalarında üç şampiyonluk yaşarken, çok sayıda final ve yarı final oynama başarısı da gösterdi.

Türkiye'den bu sezon erkek ve kadınlarda basketbolda 17, voleybolda da 12 olmak üzere toplam 29 takım, Avrupa kupalarında mücadele verdi.

Basketbolda erkeklerde Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank, Banvit, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece ve Gaziantep Basketbol, kadınlarda da Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Canik Belediyespor, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etti.

Voleybolda ise kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, erkeklerde de Halkbank, Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankası, Avrupa'da boy gösterdi.

THY AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE DÖRTLÜ FİNAL'DE

Türk takımları, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergiledi.

Bu sezon farklı bir formatta oynanan ligde Türkiye'den Anadolu Efes, Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank yer aldı.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, normal sezonu ilk 8'de bitirerek play-off'a kalırken, Galatasaray Odeabank ise sezonu 12. sırada tamamladı.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 3 Türk takımı play-off çeyrek finalinde boy gösterirken, Fenerbahçe bu turda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibi ile oynadığı üç maçı da kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Darüşşafaka Doğuş, güçlü İspanyol ekibi Real Madrid'e çeyrek final serisinde 3-1 kaybederek elenirken, Anadolu Efes ise Yunan rakibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

BANVİT FİNALDE KUPAYI KAYBETTİ

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarışan Türk ekiplerinden Banvit, şampiyonluğu final maçında kaçırdı.

FIBA Avrupa'nın düzenlediği bu organizasyonda Türkiye'den Banvit'in yanı sıra Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan ve Muratbey Uşak mücadele etti.

Mücadele verdiği gruptan çıkamayan Muratbey Uşak yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam ederken, Beşiktaş Sompo Japan son 16 turunda, Pınar Karşıyaka ise çeyrek finalde elendi.

Banvit ise gösterdiği başarılı performansla İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dörtlü Final'e katılma hakkı elde etti. Dörtlü Final'deki ilk maçında Fransa'nın Monaco ekibini mağlup eden Banvit, finalde ise İspanyol ekibi Iberostar Tenerife'ye yenilerek, kupayı rakibine kaptırdı.

FIBA Avrupa Kupası'na bu sezon Gaziantep Basketbol ve Demir İnşaat Büyükçekmece grup aşamasından, Muratbey Uşak ise son 16 turundan dahil oldu.

Gaziantep Basketbol ve Demir İnşaat Büyükçekmece son 16 turunda, Muratbey Uşak ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.

FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL TAKIMI, İKİNCİ OLDU

Fenerbahçe, Avrupa basketbolunun kadınlar düzeyinde yapılan en önemli organizasyonu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu.

Ligde bu sezon Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor mücadele etti.

Normal sezondaki grubunu 5. bitiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam ederken, grubunu 7. sırada tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor ise elendi.

Grubunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise play-off turundaki rakibini yenerek üst üste 6. kez Dörtlü Final'e çıktı.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımını yenen sarı-lacivertli takım, finalde ise bir başka Rus ekibi Dinamo Kursk'a mağlup olarak, kupayı almayı başaramadı.

AVRUPA KUPASI, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NİN

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan Türk takımları, tarihi bir başarıya imza attı.

Kupada mücadele eden ekiplerden Canik Belediyespor grup aşamasında elenirken, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ ve Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi'nden gelen Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Tarihte ilk kez 4 Türk takımı aynı sezon içinde bir Avrupa kupasında yarı final oynarken, bu turda Galatasaray'ı eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'u devre dışı bırakan Bellona AGÜ finalist oldu.

Final maçında Bellona AGÜ'ye üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

VAKIFBANK, AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Kadın Takımı, Avrupa'nın bir numaralı kupasında şampiyonluk yaşadı.

Bu organizasyonda VakıfBank'ın yanı sıra Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe, Türkiye adına yarıştı.

Fenerbahçe, lige 6'lı play-off turunda veda ederken, VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, İtalya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etti.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Eczacıbaşı VitrA'yı yenen VakıfBank, finalde de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek, 3. kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı VitrA ise organizasyondaki ikinci maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı yenerek, üçüncülük kazandı.

GALATASARAY, CEV KUPASI'NDA YARI FİNAL OYNADI

Galatasaray, bu sezon yarıştığı CEV Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Bu sezon düşük bir bütçeye sahip olan Galatasaray, Dinamo Kazan, Yamamay Busto Arsizio ve Pomi Casalmaggiore gibi güçlü takımların yer aldığı ligde son 4'e kadar mücadelesini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, yarı finalde Dinamo Kazan'a kaybederek Avrupa'ya veda etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, CEV CHALLENGE KUPASI'NI ALDI

Türk ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.

CEV Challenge Kupası'nda bu sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor, mücadele verdi.

Çanakkale Belediyespor play-off aşamasında elenirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor finale yükselerek Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı.

Finalde rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci kez bu kupayı aldı.

ERKEK VOLEYBOLUNDA FİNAL YOK

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden erkek voleybol takımları, bu sezon final oynama başarısı gösteremedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlardan Halkbank grup aşamasında, Arkas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 12'li play-off turunda elendi.

CEV Kupası'nda boy gösteren Fenerbahçe, yarı finalde organizasyona veda ederken, CEV Challenge Kupası'nda mücadele veren Galatasaray ve Ziraat Bankası da yarı finalde elendi.