Altın Rıza

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde önceki gün Selim Yaşar ve Süleyman Atlı'nın bronz kazanmasından sonra dün 97 kiloda Rıza Yıldırım kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. İlk turu maç yapmadan geçen Rıza Yıldırım, ikinci turda Estonya'dan Ragnar Kaasik'i 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de Makedon rakibi Nurov'u 7-4'lük skorla geçerek son dörde kaldı. Milli sporcumuz yarı finalde Gürcü Elizbar Odikadze'yi 8-2 yenerek adını finale yazdırdı. Rıza Yıldırım, altın madalya için Rus Anzor Boltukaev ile karşılaştı. Rus sporcu 1 dakika 21 saniye geride kaldığı anda 2-1 gerideyken dizinden sakatlanmasına rağmen müsabakaya devam etti. Milli sporcumuz kalan sürede de daha atak güreşerek 4-2'lik üstünlükle Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı başardı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa şampiyonu olan Rıza Yıldırım'a tebrik mesajı gönderdi.