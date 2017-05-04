İstanbul şölene hazır

Geleneksel Türk sporlarını yaygınlaştırma amacıyla yapılan Etnospor Kültür Festivali ve İstanbul Gençlik Festivali'nin basın toplantısı dün yapıldı. Toplantıya katılan isimlerden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan etkinlikle ilgili açıklamalar yaptı. Bilal Erdoğan, "İnşallah Dünya Etnospor Konfederasyonu yoluyla, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesi, daha da yaygın hale getirilmesi ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanınır hale gelmesi için çalışmalarımız var.
Dört gün sürecek İstanbul Gençlik Festivali'nde 6 sanat sergisine ev sahipliği yapacak. Kültürün sadece spor alanında değil, tüm alanlarda tanıtılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Etnospor Kültür Festivali ile de bu önemli organizasyonumuzu tamamlayacağız"
ifadelerini kullandı.
28 EL SANATI TANITILACAK
Etkinliği takip edecek vatandaşlar için, kılıç kalkan, mehter ve halk oyunları gösterileri olacağını duyuran Bilal Erdoğan, "Oba alanında çocuk oyunları, Göktürk alfabesinin yazım ve okuma etkinlikleri, demir ustası gösterimi olacak. El sanatları bölümümüzde 28 el sanatı tanıtılacak. TİKA'nın güzel bir Türk köyü çalışması sergilenecek"
şeklinde görüşlerini aktardı.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, İstanbul Gençlik Festivali Koordinatörü Taha Ayhan, Etnospor Kültür Festivali Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy
DÜNYANIN EN FARKLI ÜLKESİ
Etnospor'un
gençler için önemli olduğunu belirten Bakan Çağatay Kılıç ise şunları söyledi: "Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan'ın yoğun çabaları sonucu geleneksel sporlarımız yeniden hatırlanıp yer buldu ve gelişmeye başladı. Türkiye; tarihi, medeniyeti ve aynı zamanda kültür yapısıyla, dünyanın çok farklı bir ülkesi."
Bakan Kılıç ayrıca, "Dünyada sözünüzün dinlenmesini istiyorsanız, medeniyetinizden aldığınız gücü yansıtmak önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın en önemli özelliği bu. Birleşmiş Milletler'de,
'Dünya 5'ten büyüktür' diyebiliyorsanız, milletinize ve medeniyetinize güveninizdir bu"
ifadesini kullandı.
RAKAMLARLA ETNOSPOR
Geçen
yıl ilk kez düzenlenen Etnospor Festivali'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan da oyunlara katılmıştı. İşte bu yıl daha da genişleyecek festivalden bazı rakamlar: 300:
45'i başpehlivan olmak üzere 300'ün üzerinde pehlivan güreşecek. 843:
Tüm branşlarda toplam 843 sporcu bu seneki geleneksel spor etkinliklerine katılacak. 133:
14 belediyenin kültürel etkinlik çadırlarında, 14 tane Orta Asya ve Balkan kültürleri tanıtılacak. Yarış ve gösterilerde 133 at bulunacak. 26:
Geleneksel çocuk oyunlarından 26 tanesi katılımcılara tanıtılacak.