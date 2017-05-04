İstanbul şölene hazır

Geleneksel Türk sporlarını yaygınlaştırma amacıyla yapılan Etnospor Kültür Festivali ve İstanbul Gençlik Festivali'nin basın toplantısı dün yapıldı. Toplantıya katılan isimlerden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan etkinlikle ilgili açıklamalar yaptı. Bilal Erdoğan,Dört gün sürecek İstanbul Gençlik Festivali'nde 6 sanat sergisine ev sahipliği yapacak.ifadelerini kullandı.Etkinliği takip edecek vatandaşlar için, kılıç kalkan, mehter ve halk oyunları gösterileri olacağını duyuran Bilal Erdoğan,şeklinde görüşlerini aktardı.gençler için önemli olduğunu belirten Bakan Çağatay Kılıç ise şunları söyledi:Bakan Kılıç ayrıca,'Dünya 5'ten büyüktür'ifadesini kullandı.yıl ilk kez düzenlenen Etnospor Festivali'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan da oyunlara katılmıştı. İşte bu yıl daha da genişleyecek festivalden bazı rakamlar:45'i başpehlivan olmak üzere 300'ün üzerinde pehlivan güreşecek.Tüm branşlarda toplam 843 sporcu bu seneki geleneksel spor etkinliklerine katılacak.14 belediyenin kültürel etkinlik çadırlarında, 14 tane Orta Asya ve Balkan kültürleri tanıtılacak. Yarış ve gösterilerde 133 at bulunacak.Geleneksel çocuk oyunlarından 26 tanesi katılımcılara tanıtılacak.