Şampiyon Halkbank

Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkas Spor'u 3-2 yenen Halkbank, seriyi de 3-1 kazanarak, 2016- 2017 sezonunun şampiyonu oldu. İlk iki maçı Ankara'da kazandıktan sonra İzmir'deki ilk maçta rakibine 3-1 yenilen Halkbank, serinin 4. maçına iyi başlayan taraf oldu. 25-19 kazandığı ilk setin ardından çekişmeli geçen ikinci seti ev sahibi 25-23 aldı. Üçüncü sette 25-18'lik üstünlük sağlayan konuk ekip önünde Arkas 25-14'lük 4. set skoru ile maçı tie-break setine taşıdı. Halkbank karar setini 15-10 ile hanesine yazdırarak şampiyonluk kupasını 8. kez müzesine götürdü.



Derbi örnek oldu

Kadınlar finalinden sonra Fenerbahçe ve Galatasaraylı sporcuların kupayla birlikte poz vermelerinin ardından dün de aynı dostluğu Halkbank ve Arkaslı oyuncular sergiledi.