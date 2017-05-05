4. İslami Dayanışma Oyunları, Atletizm kadrosu açıklandı

Atletizmde, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak milli takımın kadrosu belirlendi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Atletizm Milli Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek oyunlara 45 sporcuyla katılacak.
Kafile başkanlığını TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın yapacağı, 14 Mayıs'ta Bakü'ye gidecek milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Erkekler: Ali Kaya, Alper Kulaksız, Aras Kaya, Aşkın Karaca, Batuhan Altıntaş, Emin Öncel, Emre Zafer Barnes, Eşref Apak, Alperen Acet, İzzet Safer, Kaan Kigen Özbilen, Enis Ünsal, Özkan Baltacı, Mustafa Güneş, Osman Can Özdeveci, Ramazan Özdemir, Ramil Guliyev, Ümit Sungur, Yasmani Copello Escobar, Yiğitcan Hekimoğlu, Yavuz Can.
Kadınlar: Nimet Karakuş, Berivan Şakır, Buse Arıkazan, Büşra Nur Koku, Cemre Bitgin, Demet Parlak, Eda Tuğsuz, Elçin Kaya, Elif Yıldırım Gören, Emel Dereli, Emine Hatun Tuna, Esma Aydemir, Karin Melis Mey, Kıvılcım Kaya Salman, Meryem Akdağ, Büşra Yıldırım, Mizgin Ay, Nevin Yanıt Baltacı, Özlem Kaya, Pınar Aday, Sibel Çınar, Tuğba Güvenç, Tuğçe Şahutoğlu, Yasemin Can.