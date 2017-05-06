Taha Akgül Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, "Emaneti geri aldım." dedi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda Avrupa şampiyonu olan Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Riga'da yaşadığı sakatlık nedeniyle madalya kazanamadığını hatırlattı.

Taha, Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u yenerek kariyerinde 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştığına işaret ederek, "Emaneti geri aldım. Şu an son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonuyum. Bu çok büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nın, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra katıldığı en büyük organizasyon olduğuna dikkati çeken milli güreşçi, "Bundan sonraki hedefim, 3. dünya şampiyonluğu. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları geliyor. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olup, kırabildiğim kadar rekor kırmak istiyorum." diye konuştu.

"TARAK KEMİĞİMDE KIRIK VAR"

Sırbistan'da da sakatlığına rağmen güreştiğinin altını çizen Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Ayağımda tarak kemiğimde kırık var. Ağrı kesiciyle güreşmek zorunda kaldım. Ona rağmen burada şampiyon oldum. Anneler günü yaklaşıyor. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Aldığım madalyayı anneme ve tüm şehit annelerine armağan ediyorum. Doğu ve Güneydoğu'da görevini yapan askerlerimize bu kazandığım madalyayı armağan ediyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKGÜL'E TEBRİK TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan sporcu Taha Akgül'e tebrik telgrafı gönderdi.