Tuba Yakan altın madalya kazandı

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Tuba Yakan, 2014 dünya ve 2016 Avrupa şampiyonu İtalyan Sara Cardin ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında rakibini 1-0 mağlup eden Tuba, 4 yıl sonra ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyasını almak için kürsüye çıkan Tuba, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

Tuba, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla İskoç Amy Connely, Macar Reka Molnar, Karadağlı Ana Draskovic ve Ukraynalı Anzhelika Terliuga'yı eleyerek finale yükselmişti.

Ödül töreni sonrası 1 yaşındaki kızı Derin'i kucağına alarak AA muhabirine açıklama yapan Tuba, şampiyonluk için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

Kendi evinde olmanın rahatlığını yaşadığını dile getiren Tuba, "Doğum nedeniyle 2 yıl ara vermiştim. En büyük destekçim kulübüm, ailem, antrenörlerim. Hepsine çok teşekkür ederim. Şampiyonluk için hepimiz çok çalıştık bu bir ekip işiydi. Başardık, çok mutluyum." diye konuştu.

Tuba, madalyasını kızına armağan ettiğini ifade ederek, önlerinde İslami Dayanışma Oyunları olduğunu, oradaki hedeflerinin de şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.

Tuba'nın eşi milli sporcu Mehmet Yakan da geceleri uyumadıklarını, idmanların yorucu geçtiğini anlatarak, "Normal biri bir çalıştıysa eşim 2-3 çalıştı, Avrupa şampiyonluğunu hak etti. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kadınlar Kumite 55 kiloda sıralama şöyle:

1. Tuba Yakan (Türkiye)

2. Sara Cardin (İtalya)

3. Anzhelika Terliuga (Ukrayna)

Jovana Georgieva (Makedonya)