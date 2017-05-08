İzmir’de binlerce kişi umuda koştu

Dünyanın dört bir yanında, omurilik araştırmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen Wings for Life Dünya Koşusu'nun Türkiye ayağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan'ın katkılarıyla gerçekleşti. 6 bin yarışçının yer aldığı koşu, İzmir Kültürpark Lozan Kapısı'nda start aldı. Birbirinden keyifli görüntülere sahne olan ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olarak değerlendirilen Wings For Life Dünya Koşusu'na 24 ülkeden 155 bin kişi katıldı.

Koşuda, 35 tekerlekli sandalyeli sporcu da yarıştı. Koşu gruplarının da geniş katılımla destek verdiği eğlenceli organizasyonda Star Wars kıyafetli katılımcılar dikkatleri üzerine toplarken, koşu rotası boyunca yerleştirilen aktivasyon alanları da katılımcılar için bu sıra dışı koşu deneyimini unutulmaz bir hale getirdi. Türkiye koşusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Başkanı Ramazan Baş, TOFD Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, koşunun Türkiye elçilerinden olan oyuncular Müjde Uzman, Ayşe Tolga, fitness eğitmeni Murat Bür ve gazeteci Yonca Tokbaş'ın yanı sıra Dağ koşusu şampiyonu Red Bull sporcusu Ahmet Arslan da Wings For Life World Run'da yerini aldı. Koşunun ayrılmaz parçası olan Yakalama Aracı'nın direksiyonuna oturan Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı, eşi Selin Avcı'nın co-pilotluğunda, start verildikten 30 dakika sonra 15 km/s hızla yarışçıları takip etmeye başladı. Yenilenen Ford Kuga Yakalama Aracı'na yakalananlar ile Avcı arasında zaman zaman ilginç görüntüler de oluştu.

İzmir'de koşamayanlar ise İstanbul Belgrad Ormanı'ndaki uygulama koşusu ile omurilik felci araştırmalarına destek oldu. Dünya genelinde düzenlenen App Run organizasyonları ile birlikte etkinlik 58 ülkede 110 lokasyona yayıldı.