VakıfBank'tan Dünya Şampiyonası'na süper başlangıç

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ilk mücadelesinde VakıfBank, Rus ekibi Dinamo Moskova ile oynadığı karşılaşmadan rakibine set vermeden galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya üç puanla başladı. Mücadelenin ilk setine iyi başlayan ve ilk teknik molayı önde giren taraf Dinamo Moskova olsa da setin ortalarında VakıfBank, rakibine üstünlük kurmayı başardı ve açılış setini 25-22 önde tamamladı. Sarı-siyahlılar ikinci setin başından itibaren önde kalmayı başararak teknik molalara avantajlı giren taraf oldu ve rahat bir oyunla seti 25-19 kazanmayı başardı. Maçın üçüncü setinde rakibinin oyuna ortak olma çabasına karşılık blok ve defans disiplinini korumayı başaran VakıfBank, seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.



KIRDAR: "İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Maç sonu basın toplantısında konuşan VakıfBank Takım Kaptanı Gözde Kırdar, "Her iki takımı da bu güzel karşılaşma için tebrik ediyorum. Bu tarz turnuvaların açılış maçlarını oynamak hiç de kolay değildir. Erken bir saat olması nedeniyle yeterince seyirci ilgisinin de olmaması konsantrasyonu zorlaştırdı. En iyi oyunumuz olmasa da maçı kazanacak kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.



GUİDETTİ: "ENERJİMİZ OLDUKÇA İYİYDİ"



VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise önemli bir rakibe karşı aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Özellikle iyi savunma yapıp iyi blok tutmayı başardık ve bu da bize maçı getiren anahtar oldu. Takım halinde manşet almada da sıkıntı yaşamadık ve bu da bize daha organize hücum etme şansı tanıdı. Bununla birlikte maç içinde enerjimiz de oldukça iyiydi. İyi bir başlangıç oldu ama uzun bir turnuvanın henüz ilk maçını oynadık. Burada kolay maç yok ve henüz bir şey kazanmış değiliz. Bundan sonraki maçlarda da iyi oynayıp kazanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



VakıfBank, turnuvadaki ikinci maçında 10 Mayıs Çarşamba (TSİ) 06.45'te Brezilya temsilcisi Rexona SESC ile karşılaşacak.