İlk madalya Ömer Akgün'den

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalya atıcılıkta geldi. Ömer Akgün 10 metre atıcılık müsabakalarında 249,8 puan ile liderliğe ulaştığı yarışmada, Bangladeşli Mdrabbihasan Munna 245,5 puan ile ikinci, Özbekistanlı Sadhan Sakyfuddinov ise 224,1 puan ile üçüncü oldu.

25 metre merkez ateşlemeli tabanca atışlarında mücadele eden Yusuf Dikeç ise yarışmayı gümüş madalyayla tamamladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları atıcılık branşında madalya kazanan Ömer Akgün ve Yusuf Dikeç için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenen Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları atıcılık branşı 10 metre havalı tüfek disiplininde altın madalya kazanan Ömer Akgün ile 25 metre merkez ateşlemeli tabanca atışlarında gümüş madalyanın sahibi olan Yusuf Dikeç'i gönülden kutlarım. Bakü 2017'de ilk madalyamız atıcılık branşından gelmiş oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm atıcılık camiasını kutlar başarılarının devamını dilerim."



Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alıyor.

Ev sahibi Azerbaycan'ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.



22 Mayıs'a kadar devam edecek yarışmalarda 20 branşta müsabakalar, 16 spor salonunda gerçekleşecek.

BAKAN KILIÇ, KARATECİLERİN KARŞILAŞMALARINI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 4. İslam Oyunları'nda mücadele eden milli karatecilerin karşılaşmalarını izledi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden sporcuların karşılaşmalarını izledi. Bakan Kılıç'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da eşlik etti.

Öte yandan 75 kiloda Erman Alpanur 3.'lük maçı için mücadele edecek. 60 kiloda ise Aykut Kaya altın Ömer Kemalolğu ise 67 kg bronz için podyuma çıkacak.