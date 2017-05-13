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VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
Giriş Tarihi: 13.5.2017
09:21
Güncelleme Tarihi: 13.5.2017
09:26
Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA'yı yarı finalde 3-1 mağlup eden VakıfBank finale yükseldi.
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VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
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