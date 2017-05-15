"Festivalde amacımıza ulaştık"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı yaptığı açıklamada Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren festivale olan ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

Festivalde Türk dünyasına ait birçok kültürel etkinliğin yapıldığını aktaran Kazancı, "Gelenek ve göreneklerimize ait kültürel etkinliklere, sporlara, oyunlara ve lezzetlere açız. Bunlar bize unutturulmaya çalışılmış. Batı tarafından yapılan bir baskı neticesinde buralara geldik. Bunu hep beraber görüyoruz. Halkımız, bize ait olan, genetiğimizden gelen kültüre aç. Biz onların bu kültürü tatmaları için seferber olduk. Bu hedefimize de ulaştığımızı rahatlıkla görüyoruz." diye konuştu.

Kazancı, yaklaşık 800 bin kişinin takip ettiği festivale gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz gayet memnunuz. Bu kalabalığı görmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Katılımın yoğun olacağını bekliyorduk, çok şükür yanılmadık. Çünkü ulaşım kolaylığı için bu alanı seçtik. İstanbul'un en popüler mekanlarından birini tercih ettik. İstanbul'un tarihi yarımadasındaki bir yeri seçtik ki vatandaşlarımız kolay gelsin. Geçen seneyle farklı olarak, zamanda bir değişime gittik. Geçen yıl ağustosun sonuna doğru yapmıştık. Bu sene mayıs ayında, gençlik ayında yaptık. Okullarımız henüz tatil olmadığı için öğrencilerimiz daha kolay bir şekilde gelip, gidebildiler. Aileler çocuklarıyla birlikte geldiler. Biz de bundan memnun oluyoruz."

"TURİZME ÖNEMLİ KATKIDA BULUNACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Hakan Kazancı, Etnospor Kültür Festivali ile 5-10 yıl içinde Türk turizmine önemli katkıda bulunacaklarına inandığını aktardı.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun 2015 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulduğunu ancak merkezinin İstanbul'da olduğunu vurgulayan Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız festivalleri Türkiye'de yapmak. Yenikapı Etkinlik Alanı bunun için çok uygun. Devlet erkanı ile görüşüp, inşallah burayı daimi hale getiririz. İstanbul'un tarihi kültür yarımadasının tam merkezindeyiz. Denize nazır, İstanbul'un merkezi, ulaşım noktasının çok rahat olduğu bir yerdeyiz. Denizden, karadan, tünelden ulaşım kolay. Bu güzel alanı inşallah daimi hale getirebiliriz. Başkanımız da sürekli söylüyor, biz bu festivalle 5-10 sene içinde turizme önemli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Bu festivale yurt dışından çok sayıda insan ve sporcu gelecektir. Bu da turizmimize katkı sağlayacaktır."

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Hakan Kazancı, özellikle gençlerin festivale katılarak kültürel değerleri görmesini istediklerini anlatarak, "Gençlerimiz tabii ki sinemaya gitsin, futbolla, basketbolla ilgilensin ama bizim kültür ve geleneklerimize ait sporları, yemekleri bilsinler, görsünler, tatsınlar istiyoruz. Onun için buradayız. Biz bu ortamı özellikle genç ve çocuklara sunmak için oluşturduk. Elbette yetişkinler de dahil oluyor. Onlardan da görmeyenler var. Festivalde amacımıza ulaştık." diye konuştu.

Medyanın festivale olan ilgisini önemli bulduklarını vurgulayan Kazancı, "Anadolu Ajansı bizim sponsorumuz. Sizler sayesinde, medya sayesinde bu yıl etkinlikleri daha çok mecraya ulaştırdık. Medyadan, sosyal medyadan görüp gelen vatandaşlarımız da oluyor. Çok memnunuz. İnşallah seneye daha iyisini yapmak için uğraşacağız. Dinlenmek, durmak yok. Üçüncü festivalimiz için şimdiden adımları atmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"3. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARINI TÜRKİYE'DE YAPACAĞIZ"

Hakan Kazancı, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bünyelerinde çok sayıda federasyon barındırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen sene ve bu sene sadece bizim kültürümüze ait oyunların ve kültürel faaliyetlerin sergilenmesini istedik. Önce biz bilelim, bütün Türk vatandaşları bunları bilsin, benimsesin istedik. Dünyadaki tüm federasyonlar zaten konfederasyonumuza dahiller. Şu anda 25 civarında federasyon bize dahil. Mesela Katar'dan atla oynanan bir spor dalının burada sergilenmesini istediler. Biz 'İnşallah önümüzdeki sene.' dedik. Dünyadaki her milletin kendine ait olan geleneksel spor ve kültürlerini tanıtmak için kurulduk. İnşallah onları da önümüzdeki senelerde vatandaşlarımıza sunacağız."

Dünya Göçebe Oyunları'nın daha önce iki kez Kırgızistan'da düzenlendiğini hatırlatan Kazancı, "İkincisini biz Türkiye'de yapacaktık ama geçen sene yaşadığımız malum kötü günden sonra onu öteledik. Nasip olursa 3. Dünya Göçebe Oyunları'nı Türkiye'de yapacağız. Yeri henüz belli değil. Bizim Etnospor Kültür Festivali de gelenek halinde devam edecektir. Festivalimizin diğer ülkelerde yapılması konusu şu an için biraz erken." şeklinde görüş belirtti.

Aynı zamanda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı olan Kazancı, "Sadece festival zamanı beklemeyelim. Geleneksel oyunlarımıza, kültürümüze sporumuza, medyamızda daha çok yer verelim. Bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.