Millilerimiz Belarus'ta en iyi çıkışı yaptı

Muaythai Büyükler A/B klasmanı Dünya Şampiyonası'na katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı, 87 ülke arasından ilk dörde girerek kürsüde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Şampiyonanın en iyi çıkış yakalayan takımı seçilen milli takımımız şampiyonaya 8'i bayan 22 erkek sporcu ile katıldı. 3 Mayısta başlayan şampiyona 12 Mayıs'ta sona erdi. Sporcularamızdan 67 kiloda Bediha Taçyıldız ile 91 miloda Serdar Yiğit Eroğulu, son gün finale kalıp rakiplerini elemeyi başardı. Taçyıldız ile Eroğulu klasmanlarında dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan 48 kiloda Zübeyir Barın, 60 kiloda Murat Arslan, 75 kiloda Rabia Akdeniz ikincilik kürsüsüne çıktı. Songül Küçüktaş, Meltem Baş, Orhan erden, Berke Karabostan, Mevlane Altuntaş, Osman Çeken ve oğuz Şeker de klasmanlarında üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başaran sporcularımız oldu.

Şampiyonaya Federasyon Başkanı Halil Durna, Başkan Vekili Hasan Yıldız ile teknikten sorumlu as başkan Halil Demir de katıldı.Başkan Halil Durna şampiyona ile ilgili "Tüm sporcularımız gücünün sonuna kadar, zorlayıp güzel bir mücadele verdi. Gelecek yıllarda bu takım daha da güçlenerek diğer takımların korkulu rüyası olacak" dedi. Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız ise "Her geçen gün kurumsallaşıp milli takımımızı layık olduğumuz daha iyi yerlere getireceğiz" dedi. Teknikten Sorumlu As Başkan Halil Demir ise yaptığı açıklamada "Takımımızın yaş ortalaması 20-24 arasında, rakiplerimiz ise 25-30 aralalığında. Gelecekte bu genç takım biraz daha tecrübeyle çok daha başarılı sonuçlar elde edecektir. Çocuklarımızı o kadar hırslı ki yenildiklerinde göz yaşlarına hakim olamıyorlar. Bu da onların azim ve isteğinin bir göstergesidir. Sporcu için bu önemli bir kriter." diye konuştu.