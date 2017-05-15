Ok hedefi buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali, dördüncü günündeki etkinliklerle dün sona erdi.Etkinlikte çeşitli gösterilerin yanı sıra çocuklar için mangala, aşık ile geleneksel çocuk oyunları yapıldı. Atlarla kısa tur fırsatı yakalayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Sabah seansındaki atlı gösteriyle kılıç-kalkan gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı.Etkinliği izlemek isteyen vatandaşların katılımı çok yüksekti. Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenliklerin hayat bulduğu festivalde; aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta yarışmalar yapıldı. Hafta sonu olması sayesinde onbinlerce kişinin ailece geldiği Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen yarışlarda binlerce genç popüler sporlar dışında geleneksel sporlarla tanışma ve tecrübe kazanma şansı yakaladı.