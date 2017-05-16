Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'deki sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ahmet Önder, Viktoria Zeynep Güneş, Selen Özbilen, Demir Atasoy, Ekaterina Avramova, İlknur Nihan Çakıcı, Nida Eliz Üstündağ, Daniyar İsmayilov, Yusuf Dikeç, Nur Banu Özpak, İbrahim Çolak, Ferhat Arıkan, Demet Mutlu, Rukiye Yıldırım, Ramil Guliyev ile Kadın Tenis Milli Takımından Başak Eraydın, Ayla Aksu, Melis Sezer, Berfu Cengiz, Erkek Tenis Milli Takımından Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz, İlhan Sarp Agabigün , Erkek Yüzme Milli Takımından Erge Can Gezmiş, Nezir Karap, Kaan Özcan, Doğa Çelik , Kadın Yüzme Milli Takımından İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Esra Kübra Kaçmaz, Ekaterina Avramova ve Judo Kadın Milli Takımından Dilara Lokmanhekim, Nazlıcan Özerler, Büşra Katipoğlu, Şükran Bakacak, Kayra Sait'e tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.



