Kuzey Kore liderinden olay Messi iddiası!

Giriş Tarihi: 16.5.2017 18:03 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 18:22
Kuzey Kore liderinden olay Messi iddiası!

Son zamanlarda dünya gündeminden düşmeyen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, futbola da el etti.

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Kuzey Kore liderinden olay Messi iddiası!
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