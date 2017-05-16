ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Lens'e talip çıktı: Bizim için iyi bir seçenek
Eren Derdiyok Basel yolcusu
Galatasaray'a 5.5 milyon euroluk piyango!
BASKETBOL
Sinan Erdem, Final Four’a hazır
Celtics 5 yıl sonra konferans finalinde
Bir kupa daha İstanbul'da sahibini buluyor
TÜM SPORLAR
Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Gazozuna kapıştılar!
Şikeye ömür boyu men!
TRANSFER
Eren Derdiyok Basel yolcusu
Galatasaray'a 5.5 milyon euroluk piyango!
Tunay Torun'la anlaşma sağlandı
SPOR MAGAZİN
Cansel Çördük’le Arda Turan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı
Abdullah Avcı ve oyuncularını hiç böyle görmediniz
Arda Turan ile Yağmur Ünal'ın sürpriz yakınlaşması
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Oyuncu Pelin Öztekin'in kilo isyanı
Evliliklerini noktalandıran Ceyda & Coşkun Sabah çiftinden flaş karar!
Pamela Anderson güzelliğiyle yıllara meydan okuyor
Anne Serengil'den kızının sevgilisine yorum
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Vezneciler'deki terör saldırısı iddianamesi kabul edildi
Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
TBMM’de patlayıcı madde araması!
İzmir'de görülmemiş su çilesi
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
FETÖ tutuklusu iş adamı tahliye edildi!
Kıdem tazminatında iki seçenek!
TMSF, Banka Asya mülkiyetindeki santralleri satışa çıkardı
Aile hekimliğinde flaş fazla mesai kararı
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Laf attığı kızın boğazında sigara söndürdü
İstanbul'da yarın bu yollar kapatılacak!
İzmir’de damacanalarla su çilesi
Babalarından devraldılar!
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
90 yıldır ailenin her üyesi böyle doğuyor! Ameliyatsa seçenek bile değil
Esad rejiminden kuşatma altındaki Hula'ya vakum bombalı saldırı
Avrupa'da bir erken seçim kararı daha
Filipinler’de uyuşturucu ile mücadelede 2 bin 949 kişi öldürüldü
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Babalarından devraldılar!
WhatsApp'tan gelen bu linke sakın tıklamayın!
Bunlar sadece Avustralya'da
Katar Modern Hat ve Tesbih Sergisi
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Erdoğan-Trump görüşmesinde flaş gelişme
Mehmetçikten sarp arazide tek teker şovu
Yan yatan gemi için çalışmalar sürüyor
SPOR
Erman Toroğlu: Hakemler korkuyorlar
İşte Galatasaray’ın borcu
Son dakika: Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel dolandırıldı!
SAĞLIK
Yaza hazırlık için yapılacak vücut estetiği ameliyatları nelerdir?
Botoksla terleme tedavisi nasıl yapılır?
Yüzünüzü yaza hazırlamak için yapılması gereken estetik girişimler nelerdir?
KOMİK
Motosikletle şov yapmak isterken rezil oldu!
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Tüm Sporlar Haberleri
Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Viktoria Zeynep Güneş
'ten altın madalya
İHA
Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2017
17:15
Güncelleme Tarihi: 16.5.2017
17:31
Milli yüzücü
Viktoria Zeynep Güneş
, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 400 metre karışık yüzme kategorisinde altın madalya kazandı.
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz