Roma Açık'ta Nadal sürprizi

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda oynanan, erkeklerde 4 milyon 507 bin 375 bin avro, kadınlarda 3 milyon 76 bin 495 dolar ödüllü turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Dünya 2 numarası Sırp raket Novak Djokovic ile Arjantinli raket Juan Martin Del Potro arasında akşam başlayan maç olumsuz hava koşulları yüzünden yarıda kaldı.

Mücadelenin ilk setini Djokovic 6-1 kazandı, ikinci sette Del Potro 2-1 öndeyken aniden bastıran şiddetli yağış dolayısıyla maça önce bir süre ara verildi. Yağışın şiddetini artırarak devam ettirmesi nedeniyle karşılaşma ertelendi.

4 numaralı seribaşı ve bu turnuvanın erkeklerde en çok kazanan ismi İspanyol Rafael Nadal ise bu sezon Barcelona ve Madrid Açık finallerinde yendiği Avusturyalı Dominic Thiem'e bu kez 6-4 ve 6-3'lük iki setle boyun eğerek erken veda etti. Thiem, yarı finalde Djokovic ile eşleşti.

5 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic de turnuvadaki performansıyla dikkati çeken 16 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'e 7-6(4) ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi. Zverev'in yarı finaldeki rakibi ABD'li John Isner oldu.

Isner de 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i çok çekişmeli geçen maçın ardından mağlup etti. John Isner, Hırvat rakibini 7-6(3), 2-6 ve 7-6(2)'lik üç set sonucunda 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

KADINLAR

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Pliskova, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya 6-2 ve 7-6(9)'luk setlerle 2-0 yenildi ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da ABD'li 9 numaralı seribaşı Venus Williams'ı çekişmeli geçen 3 setlik mücadelede yenebildi. Muguruza, 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Rumen raket Simona Halep, Estonyalı rakibi Anett Kontaveit'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve son 4 raket arasına kaldı.

15 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Avustralyalı Daria Gavrilova'yı 6-3'lük iki setle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Turnuvaya bugün yarı final ile yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan Djokovic-Del Potro maçlarıyla devam edilecek.