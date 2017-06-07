Hem lösemiyi hem rakiplerini yendiler

AA

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Giriş Tarihi: 7.6.2017 12:52
Hem lösemiyi hem rakiplerini yendiler

Kanseri yenmiş çocuklar, Rusya'da düzenlenen Galipler Oyunları'nda aynı kaderi paylaştıkları arkadaşlarıyla yarıştı.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) desteğiyle tedavi görerek iyileşen çocuklar, Galipler Oyunları'na (Winners Games) katıldı.

Kanseri yenmiş çocuklara yönelik Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen oyunlarda, Türkiye'yi LÖSEV'li çocuklar temsil etti.

Türkiye'nin farklı kentlerinden kanseri yenmiş 10 lösemili çocuk, Moskova'da aynı kaderi paylaştıkları arkadaşlarıyla yarıştı.

Organizasyonda yarışmaların yanı sıra katılımcı çocuklar, Moskova'yı da gezerek Rusya'nın tarihini ve kültürünü de yakından tanıma fırsatını yakaladı.

Moskova'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen oyunlarda, yüzme, futbol, atletizm, masa tenisi ve satranç dallarında yarışlar yapıldı.

Türk çocuklardan Irmak Çakmak masa tenisi, İslam Bultan ise atletizm dalında altın madalya kazandı. Meryem Gül masa tenisinde, Furkan Taş ise futbol dalında bronz madalya elde eti. Buğra Höker ise iki ayrı branşta madalyaya ulaştı. Buğra, satrançta birinci, masa tenisinde ise 2. oldu.

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Hem lösemiyi hem rakiplerini yendiler
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