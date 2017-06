Bildiğiniz bütün sporları unutun!

Adı "Calcio Storico". Anlamı "Tarihi Futbol". Dünyada sadece İtalya'nın Floransa kentinde oynanıyor. Kafaya vurmak dışında her şey serbest. Calcio Storico'da rugby, futbol, güreş, kafes dövüşü, boks, kısacası her spordan alıntı bulunuyor.



Calcio Storico'nun tarihi 1530 yılına dayanıyor. Floransa kentinin tarihi dört bölgesini temsil eden takımlar mücadele ediyor. Mavi takım Santa Croce'yi, kırmızı takım Santa Maria Novella'yı, yeşil takım San Giovanni'yi, beyaz takım da Santo Spirito'yu temsil ediyor. Maçlar kentin ünlü Santa Croce Meydanı'nda oynanıyor. Meydanın çevresi metal parmaklıklar ile çevriliyor ve zemin kumla kaplanıyor.







Maçlarda tekme, tokat, yumruk, kafa atmak, tutmak, çelme takmak, itmek, kısacası her şey serbest. İki yasak var. Birincisi rakibinin kafasına vuramıyorsun. İkincisi, rakibe iki kişi saldıramıyorsun.







Takımlar 27'şer kişiden oluşuyor. Takımların koruduğu taraflarda bir metre yüksekliğinde boydan boya ağ gerili. Amaç her ne şekilde olursa olsun topu ağlara yollamak. Her gole bir puan veriliyor. Eğer top ağın üstünden geçerse yarım ceza puanı kesiliyor. Örneğin bu yıl final maçını beyaz takım 6 - 5,5 kazandı.







Maç aralıksız 50 dakika sürüyor. Sakatlıklarda oyun durmuyor. Diğer futbolcular kıyasıya mücadele ederken sağlık ekipleri sahaya girip sakatlanan futbolcunun tedavisini yapıyor. Bir maç süresince ortalama olarak 12-15 oyuncu yaralanıyor.



Bu arada takımlar Floransa doğumlu olmayan en fazla iki kişiyi oynatabiliyor.