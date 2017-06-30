Tekvando Milli Takımı dünya ikincisi

Türkiye, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde ikinci sırayı aldı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen şampiyonada, ülke sıralamaları belli oldu.

Ev sahibi Güney Kore, 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım halinde zirvede yer aldı.

Organizasyonu 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamlayan Türkiye, ikinci oldu. Türkiye, 2015 yılında Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde 3. sırayı almıştı.

Güney Kore'deki organizasyonda Türkiye'yi iki altın madalyası bulunan Sırbistan takip ederken, Rusya 4, İngiltere ise 5. oldu.

Türkiye'yi Muju'da 16 sporcu temsil ederken, Zeliha Ağrıs ve Nur Tatar Askari altın, Hatice Kübra İlgün ise gümüş madalya kazanmıştı.

ŞAHİN: "TARİH BUNU YAZACAK"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, takım halinde dünya ikincisi olarak kendilerine inananları bir kez daha yanıltmadıklarını belirtti.

Şahin, organizasyonun tekvandonun ana vatanında rekor katılımla düzenlendiğine dikkati çekerek, "Güney Kore, ev sahibi avantajıyla favori olduğu şampiyonayı önde tamamlamayı başardı. Güney Kore'nin ardından takım halinde ikinci olmak çok önemli bir başarı. Tarih bunu yazacak. Ülkemizin gücünü gösterdik." ifadelerini kullandı.

Özellikle kadın sporcuların performansının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Şahin, "Erkek takımımız ise ağırlıklı olarak genç bir ekiple mücadele etti. Son gün sakatlanmasa Yunus Sarı da madalya kazanmaya çok yakındı. Genel olarak başarılı bir şampiyonayı geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şahin, başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarıda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin, milli takım antrenörlerimiz, sporcularımızın kulüpleri, antrenörleri ve ailelerini kutluyorum. Bizlere her zaman her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a tekvando camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu başarı ülkemizin başarısıdır. Bu başarı, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin sahaya sportif olarak yansımasıdır."