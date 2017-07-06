Üstün bir öykü

Edirne'de ailesiyle yaşayan bedensel engelli Özge Üstün
tedavi için 5 yıl önce yüzmeye başladı. 22 yaşındaki Özge'nin kulaçları, yaşama sevinciyle birleşince, hayatı değişti. İşte Özge'nin öyküsü:
Özge
Üstün 08.30'da yakın arkadaşı kedisi 'Timur' ile güne başlıyor. Annesinin yardımıyla tekerlekli sandalyesine oturan Özge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla evine yaptırılan engelli asansörünü kullanarak otobüs durağına gidiyor.
Milli
sporcu daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığınca engelli sporcular için yaptırılan otobüsle evinden alınarak Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu'nun yolunu tutuyor. Burada olimpiyat hayali için antrenörüyle haftanın 6 günü idman yapıyor.
Omirilik
hastalığı olarak bilinen Spina Bifida rahatsızlığı bulunan Özge idman sonrası evde internetten rakiplerinin videolarını izliyor.
Yüzmeye
tedavi amacıyla başladığını belirten Özge, "Beni Kahramanmaraşlı bir antrenör keşfetti, İstanbul'da elemelere davet etti. Sayesinde 5 yıldır yüzüyorum" dedi.
5 yılda
8 il birinciliği ve 35 Türkiye şampiyonluğu elde eden Özge, "Kurbağa, sırt ve serbest sitillerde yüzüyorum. Spina Bifidalılarda kurbağalama yüzen yok ama madalyalarımın çoğu bu dalda" dedi.
Ekim
ayındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Özge Üstün, "Ancak asıl hedefim hayalini kurduğum 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum" diyerek iddiasını gösterdi.
DIŞARI ÇIKIN
Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, Özge Üstün'ün en büyük destekçisi olan anne Sevim Üstün, "Aileler bedensel engeli olan çocuklarını evden çıkarsın. Hükümetimizin sağladığı geniş imkanlar var, onların başarılı olabileceğini herkes görmeli" dedi.
Özge Üstün haftanın 6 gününü antrenman yaparak geçiriyor.
SIRA YENİLERİNDE...
Odasının duvarlarını süsleyen madalyalar Özge Üstün için yeterli değil. Başarılı sporcu, "Disiplinli bir sporcu için hedef bitmez. Bu madalyalarının yenilerini kazanarak yoluma devam etmek istiyorum. Bedensel engeli olan çocukların aileleri onları yüzme, okçuluk ve diğer branşlara yönlendirmeli. Hayata küsmek çözüm değil" dedi.