Milli forma için kışın soğukta, yazık sıcakta ter döküyorlar

Kayaklı koşuda adından söz ettiren Ağrı'da, kayaklı koşu takımı sporcuları, milli takıma seçilebilmek için kavurucu sıcaklara rağmen hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağrı'daki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımı sporcuları, 35 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen, trafiğe açık asfalt yollarda antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kayaklı koşuda Türkiye'de söz sahibi olan Ağrı'daki kayaklı koşu takımı, kışın sıfırın altında 30 derecede kayaklarıyla, yazın da 35 dereceyi bulan yüksek sıcaklıkta asfalt üzerinde tekerlekli kayaklarla çalışmalarına devam ediyor.

Milli takıma girmek kavurucu güneşin altında ve asfalt yolda antrenman yapan, yaşları 10-16 arasında değişen sporcular, sıcağa aldırmadan iki antrenör eşliğinde, günde 4 saat teknik, kondisyon ve nefes açma çalışmalarıyla, yarışmalara hazırlanıyor.

Bu yarışmalarda başarılı olup derece elde ederek milli takıma girmek isteyen kayaklı koşu sporcuları, milli takıma girip ülkelerini temsil etmek için ter döküyor.

"AĞRI OLARAK KAYAKLI KOŞUDA BİR NUMARAYIZ, MARKAYIZ"

Kayaklı Koşu Antrenörü Akif Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayaklı koşuda kış sezonunun kapandığını ve yaz sezonunun antrenmanlarının başladığını söyledi.

Zorlu şartlarda yaptıkları çalışmaların meyvesini aldıklarını anlatan Demirkaya, şöyle devam etti:

"Sporcularımız belki hava şartlarında zorlanıyorlar ama kayaklı koşu branşında Ağrı Türkiye'de son 7 yıla damgasını vurmuş, en büyük kupaları almış, ülkenin zirvesine oturmuştur. Ağrı olarak kayaklı koşuda bir numarayız, markayız. Zirveye çıkarken zorlandık ama zirveden de artık düşmek istemiyoruz. O yüzden bizim için yaz ya da kış fark etmiyor, çalışmalarımızı çok ciddi şekilde sürdürüyoruz."

Demirkaya, Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın yüzde 80'inin Ağrılı sporculardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Türkiye genelinde aday kadro için seçilen 6 sporcudan 3'ü Ağrı'dan. Sıcak havada antrenmanlarımız zor oluyor ama çocuklarımız milli takımda ülkemizi en üst seviyede uluslararası müsabakalarda temsil ettiğinde çektiğimiz sıkıntıları unutup mutlu oluyoruz. En son Kayak Federasyonu faaliyet programındaki K1 ve K2 liglerinde sezon içerisinde yaptığımız yarışmalarda madalyaların yüzde 60'ını aldık. K1 liginde Ağrı rüzgarı her zaman esiyor." diye konuştu.

Ağrılı kayaklı koşu sporcularından Sümeyra Saltan (16) da iki yıldır kayak sporuyla uğraştığını ve şu anda kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir arada yapıldığı Biatlon Milli Takımı'na seçilmek istediğini kaydetti.

Bunaltıcı sıcaklıklara rağmen aralıksız çalıştıklarını ifade eden Sümeyra, "Sıcaktan dolayı zorlanıyoruz. Kışın çok soğuk havalarda antrenman yapıyoruz, yazın da çok sıcak oluyor. Özellikle bu son 10 gün aşırı derece de sıcak." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Sümeyra Saltan, şöyle konuştu:

"2019 EYOF için ter döküyoruz. Başarılı sporcuları örnek alıyoruz. Çevremdeki bazı arkadaşlarım evli hatta çocuk sahibi olanlar bile var. Ama çok şükür biz 2 yıldır burada çalışıyoruz. Ailem de hocalarım da destek veriyor. İnşallah milli takım olarak daha iyi başarılar elde ederiz."

Kayaklı koşu sporcusu Abdurahim Duman (16) ise hedeflerinden dolayı sıcak havaya aldırış etmediklerini anlatarak, "Hedeflerimize ulaşmak için yazın 35 derece, kışın da sıfırın altında 30 derecelere rağmen antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.