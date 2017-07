Hainlere yıkılmadığımızı gösterdik

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 3 gün sonra tam 1 yıl geçmiş olacak… Türkiye, o gün yüzlerce masum evladını, hainler yüzünden şehit verdi… Canlarını düşünmeden kendilerini tankların, mermilerin önüne atan aslan yüreklilere bu ülke her zaman minnettar kalacak.hain kalkışmadan kısa bir süre sonramindere çıkan güreşçimiz Taha Akgül, altın madalya alarak o sıkıntılı günlerde tüm Türkiye'nin gururu olmuş, yüzlere küçük de olsa bir tebessüm kondurmuştu.Geçen yıl olimpiyat senesiydi. Çok şanssız süreçten geçerek hazırlandık olimpiyatlara... Hain darbe girişimi gecesi kamptaydık.Ancak Spor Bakanımız (Akif Çağatay Kılıç) kampa dönmemizi istedi. Sayın Bakanımız, bize 'Hiçbir şey bitmedi. Ülkemizin milli sporcuları olarak önemli bir göreviniz var. Her şey düzelecek. Bu ülkenin insanları vatanı için her şeyi yapar' dedi.İşte böyle bir süreçten geçerek gittiğimiz olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekmeyi başardık.Biz ülke olarak 15 Temmuz'da hain girişimlerle yıkılmayacağımızı gösterdik. Milletimiz tüm dünyaya bu mesajı verdi.15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimizden de Allah razı olsun.Rio'da 125 kilo serbest stil finalinde İranlı Grasemi'yi yenip Türk bayrağı ile poz veren Taha Akgül, altın madalyayı boynuna taktıktan sonra asker selamıyla şehitleri yad etmişti.Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz'u yaptığı paylaşımla unutmadığını gösterdi. TFF, resmi sitesinin girişine ve sosyal medya hesaplarına, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Şehit ve Gazilerimize Saygıyla" görseli koyarak, anlamlı ve duygusal bir mesaj verdi.