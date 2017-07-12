Hainlere yıkılmadığımızı gösterdik

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 3 gün sonra tam 1 yıl geçmiş olacak… Türkiye, o gün yüzlerce masum evladını, hainler yüzünden şehit verdi… Canlarını düşünmeden kendilerini tankların, mermilerin önüne atan aslan yüreklilere bu ülke her zaman minnettar kalacak. O kabus geceyi güreş milli takım kampında yaşayan,
hain kalkışmadan kısa bir süre sonra 21 Ağustos 2016'da Rio Olimpiyatları'nda
mindere çıkan güreşçimiz Taha Akgül, altın madalya alarak o sıkıntılı günlerde tüm Türkiye'nin gururu olmuş, yüzlere küçük de olsa bir tebessüm kondurmuştu. Taha'nın ağzından o günler:
YARIŞTIĞIMIZ HER YERDE VAR OLACAĞIZ!
Geçen yıl olimpiyat senesiydi. Çok şanssız süreçten geçerek hazırlandık olimpiyatlara... Hain darbe girişimi gecesi kamptaydık. Kampımızı iptal edip meydanlara inmek için hazırlandık. Kamp Bolu'daydı ve biz o gece milletimizle bir arada olmak için Bolu merkeze indik. Konu vatan olunca, kimsenin aklına hiçbir şey gelmiyor. Ne gerekiyorsa, yapmaya hazırdık. Arkadaşlarımızla konuştuk.
Ancak Spor Bakanımız (Akif Çağatay Kılıç) kampa dönmemizi istedi. Sayın Bakanımız, bize 'Hiçbir şey bitmedi. Ülkemizin milli sporcuları olarak önemli bir göreviniz var. Her şey düzelecek. Bu ülkenin insanları vatanı için her şeyi yapar' dedi.
HEPSİNE MİNNETTARIZ
İşte böyle bir süreçten geçerek gittiğimiz olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekmeyi başardık. Bizim yaptığımız şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıklarının yanında bir şey değil.
Biz ülke olarak 15 Temmuz'da hain girişimlerle yıkılmayacağımızı gösterdik. Milletimiz tüm dünyaya bu mesajı verdi. Tüm milletimiz birlik oldu, dik duruş gösterdi.
15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Onlar sayesinde hayatımıza devam edebildik. Hepsine minnettarız."
ŞEHİTLERE ASKER SELAMIYLA TEŞEKKÜR ETTİ
Rio'da 125 kilo serbest stil finalinde İranlı Grasemi'yi yenip Türk bayrağı ile poz veren Taha Akgül, altın madalyayı boynuna taktıktan sonra asker selamıyla şehitleri yad etmişti.
TFF'DEN SAYGIYLA
Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz'u yaptığı paylaşımla unutmadığını gösterdi. TFF, resmi sitesinin girişine ve sosyal medya hesaplarına, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Şehit ve Gazilerimize Saygıyla" görseli koyarak, anlamlı ve duygusal bir mesaj verdi.