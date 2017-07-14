SABAH Spor yazarları 15 Temmuz’u yazıyor

ÖMER ÜRÜNDÜL: DÜNDEN DAHA İNANÇLIYIZ
Geçtiğimiz 15 Temmuz
'da ülkemiz, yakın tarihinin en hain ihanetlerinden birine uğradı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümet ile tüm kurumlarımızın etkin koordinasyonu ve halkımızın milli iradeye sahip çıkmasıyla bu menfur girişim akamete uğramıştır. Bu hain saldırının yıldönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin yarınlara dünden daha inançlı bir şekilde yürümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, zaten etmeliyiz de…
GÜRCAN BİLGİÇ: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ
Cumhurbaşkanımız ekranlardan "Halkımızı meydanlara davet ediyorum" çağrısını yaptığında, hainlerle olan maçın ikinci yarısı başladı. Tekmeye kafa uzatan futbolculardan sonra, "tanka kafa tutan" bir millet haline geldik. Aradan bir yıl geçti. Ne kadar büyük bir tehlike atlattığımızı her gün yeniden anlıyoruz. Böylesine bir travmaya rağmen, hala kol kola kalabiliyor, birlikte yürüyebiliyorsak, atalarımızdan miras kalan "millet" geleneğini kalbimizden sökemedikleri içindir. Spor dünyasının, özellikle futbolun da içine giren, kendi adamlarını, hakemlerini, futbolcularını, teknik direktörlerini yaşatıp, pırıl pırıl insanları "hiçliğe" mahkum eden de bunlardı. Kendilerinden olmayan o kadar çok insanın hakkını yediler ki, liyakatsizler yüzünden hala "Neden gelişemedik, başarılı olamadık" diyoruz. Şimdi ayağa kalkmanın, FETÖ
'cü prangalardan kurtulmanın zamanı. Hak edenlerle, çalışanlarla, tekrar kalkınmanın vakti geldi. Büyük ülkeyiz, büyük milletiz, bugünleri de hep birlikte aşacağız.
İSKENDER GÜNEN: DESTANDIR 15 TEMMUZ
15 Temmuz hain saldırısının üzerinden tam bir yıl geçti. Geriye baktığımızda bu yapının devletin her kademesine sinsice nüfuz ettiğini görüyoruz. Unutulmamalı ki bu terör örgütünün uyuyan hücreleri yıllarca devletin en yüksek makamlarına kadar sızmışlardı. 15 Temmuz'la birlikte kafalarındaki düşünce yapıları, kanlı yüzleriyle ortaya çıktı. Ancak hesap etmedikleri karşılarında beton gibi duran Türkiye sevdalıları vardı.… 15 Temmuz tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz Demokrasi Zaferi'mizdir. Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin bir temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır 15 Temmuz…