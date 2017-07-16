Kırkpınar'da altın kemer sahibini arıyor!

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri üçüncü günüde Sarayiçi Er Meydanı'ndaki çeyrek final güreşleriyle devam etti. Sabah 09.30 da başlayan güreşlerde pehlivanlar yaklaşık 25 dereceyi bulan sıcak havada yağlanarak kol bağlayıp güreş tuttu. Dünkü güreşlerin ardından ilk 8'e kalan başpehlivanlar bugün altın kemere ulaşmak Er Meydanı'na çıkacak.

RECEP KARA ERKEN VEDA ETTİ

Favori başpehlivanlar güç de olsa rakiplerini yenerek final umudunu sürdürdü. Geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, üçüncü turda karşılaştığı İsmail Balaban'a yaklaşık 1.5 saat süren güreşin ardından yenilerek Kırkpınar'a erken veda etti. Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarından Mehmet Yeşilyeşil de dün 3. turda Hamza Köseoğlu'na yenilerek güreşlere veda etti. Bugün yeniden çayıra çıkacak olan başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Salih Erinç, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı ve Şaban Yılmaz altın kemerin yeni sahibi olmak için mücadele edecek.

ALİ GÜRBÜZ YİNE İDDİALI

Başpehlivanlığın en büyük adaylarından biri olan Ali Gürbüz, dünkü güreşlerde oldukça zorlandı. 2011-2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, ilk turda Onur Balcı'yı, ikinci turda Serhat Gökmen'i, üçüncü turda ise Fatih Akkoyun'u geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

BAŞPEHLİVANIN ÖDÜLÜ 42 BİN LİRA

Geçen yıl 40 bin lira olan başpehlivanlık ödülü 42 bin liraya çıkarıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olan pehlivana 26 bin, üçüncülere ise 13 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca 14 kategoride yapılacak güreşlerin birincilerine altın, ikincilerine gümüş, üçüncülerine bronz madalya, Organizasyon Komitesinde seçilecek en iyi peşrev yapan ilk üç pehlivana ise altın, gümüş, bronz madalya verilecek. Edirne Belediyesi, bu yıl 14 kategoride dereceye giren pehlivanlara toplam 238 bin liralık para ödülü dağıtacak.