Deaflympics 2017 A Spor’da!

Samsun 19 Mayıs Stadyumundaki görkemli açılış seremonisiyle başlayacak organizasyona 97 ülkeden 3105 sporcu katılacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak açılış seremonisinde Türk bayrağını milli güreşçi İlhan Çıtak taşıyacak.

Açılış seremonisinde Murat Boz konserinin yanı sıra; koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovları gerçekleştirilecek. Olimpiyat oyunları için kurulan sahne, Türkiye'de şu ana dek gerçekleştirilmiş en büyük sahneye olma özelliğiyle rekor kıracak.

Sporcular, Deaflympics 2017'de futboldan basketbola; voleyboldan hentbola ve atletizmden yüzmeye kadar 21 farklı branşta mücadele edecek.