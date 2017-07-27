Sahadan çekilen İranlı voleybolcuları Bakan Osman Aşkın Bak ikna etti

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye ile İran arasında oynanan voleybol yarı final karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın dördüncü setinde hakem kararlarına itiraz eden ve sahadan çekilen İranlılar'ı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ikna ederek, karşılaşmanın devamını sağladı. Bir dönem Türk-İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bakan Bak'ın Farsça bilgisi, İranlılar ile iletişim kurmasında ve ikna etmesinde etkili oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK ARAYA GİRİNCE...

Samsun'da Hasan Doğan Spor Salonunda Türkiye ile İran voleybol erkek milli takımları arasında oynanan yarı final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Müsabakanın son setinde Türkiye 16-12 öndeyken İranlı oyuncular hakem kararlarına itiraz ederek sahadan çekilme kararı aldı. Oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Bu sırada devreye daha önce Türk-İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yapan ve Farsça bilen Bakan Osman Aşkın Bak girerek, İranlı yönetici ile oyuncuları ikna etti ve sahaya dönmelerini sağladı.

'SPOR BAZEN HATALARLA DOLUDUR'

Ay-yıldızlı ekibin karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını finale yazdırmasının ardından Bakan Osman Aşkın Bak, sahaya inerek milli oyuncular ve İranlı voleybolcuları tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, maç sonrası yaptığı açıklamada ise mücadele azminin olimpiyatların doğasında olduğunu ve İran takımının karşılaşma sırasında bazı kararlara itiraz ettiğini dile getirerek şöyle dedi:

"Biraz gerginlik oldu ama bu sporun doğasında vardır. Çünkü sporcular o anda nabızları yüksek mücadele ediyorlar. Hakem kararı onların istediği gibi olmayınca da bazen böyle itirazlar oluyor. Spor bazen hatalarla doludur. Neticede milli takımımız güzel bir müsabaka gösterdi. Müsabaka sonrasında İran takımının yetkilileri ile görüştüm, kendilerini tebrik ettim ve bizim dost ve kardeş iki ülke olduğumuzu ifade ettim. Burada olimpiyatlar oynandığını söyledim ve bu olimpiyatlarda bizim de dostluk ve kardeşliğimize gölge düşürecek herhangi bir harekette bulunmadıkları için de kendilerine teşekkür ettim."