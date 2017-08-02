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, dünya üçüncüsü oldu!

İHA

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Giriş Tarihi: 2.8.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 21:38
Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü oldu!

Finlandiya’da düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda mindere çıkan , dünya üçüncüsü oldu.

1-6 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor. İkinci gün Serbest stil 55, 66, 84 ve 120 kilolarda müsabakalar yapıldı.

120 kiloda mindere çıkan ilk maçında karşılaştığı Bulgar rakibi Daniel Milanov Veselinov'u 3-0 skorla yenerken çeyrek finalde de İranlı rakibi Naeiim Rahim Hassanzadeh'e 3-1 yenildi. Daha sonra rakibinin finale çıkmasıyla birlikte repesaj hakkı elde eden Feyzullah, repesajda da Polonyalı rakibi Jakub Brylewski'yi 2-0 yenerek adını üçüncülük maçına yazdırdı. Feyzullah, üçüncülük maçında karşılaştığı Moğol rakibi Erdenetulga Davaadorj'u 3-0 devirerek nın sahibi oldu.

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84 kiloda mücadele eden bir diğer milli güreşçi ise Kazakistanlı ve Alman rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi. Burada Rus rakibi Artur Naifonov'a yenilen Osman, repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Osman repesaj maçında Japon rakibi Taisei Matsuyuki'yi 12-5 yendikten sonra üçüncülük maçında karşılaştığı İranlı rakibi Ahmad Yousef Bazrıghaleh'e 18-8 yenilerek dünya beşincisi oldu.

55 kiloda Ertuğrul Kahveci ile 66 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Hasan Kaya rakiplerine yenilerek turnuvadan elendi.

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Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü oldu!
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