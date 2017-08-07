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, yarı finalde

AA

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Giriş Tarihi: 7.8.2017 21:05 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 22:02
Ramil Guliyev, yarı finalde

Dünya Atletizm Şampiyonası 200 metre seçmesinde 20.16 dereceyle birinci olan , yarı finale çıktı.

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan , erkekler 200 metrede yarı finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 200 metre elemeleri yapıldı.

4. seride koşan Avrupa 2'ncisi Ramil, 20.16 saniyeyle toplamda 2. sırayı aldı ve 9 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.55'ye başlayacak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Elemelerin en iyi derecesini, 20.05 ile Trinidad Tobagolu Jereem Richards elde etti. Altın madalyanın favorilerinden, 400 metre dünya rekortmeni Wayde van Niekerk de 20.16 ile turu atladı.

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Ramil Guliyev, yarı finalde
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