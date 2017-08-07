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Uzaylı gibi koştu insan gibi bitirdi

Giriş Tarihi: 7.8.2017
Uzaylı gibi koştu insan gibi bitirdi

Pistlerin uçan adamı kariyerinin son 100 metresinde 3. olsa da yine de alkışları toplayan isimdi

Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda son kez sahneye çıkan , hayatın filmlerdeki gibi olmadığını gösterdi ve yenilmez şampiyon, kariyerindeki son 100 metrede üçüncü olarak bronz madalyayla yetindi. İki kez doping yaptığı için gittiği her stadyumda ıslıklanan Justin Gatlin'in finiş çizgisini ilk geçtiği an gözlerindeki şaşkınlık her şeyi anlatıyordu. Tribünler ise önce şoktaydı, sonra öfkelerini Gatlin'e kusup sonra da tribünleri inlettiler: "Usain Bolt, Usain Bolt!" Belki de ilk kez onur turunu şampiyon olanın değil, üçüncü olanın attığı görüldü. Bir yanda bir pirus zaferi, diğer yanda bir yenilgi ama en şaşalı olanından...

BOLT: GATLİN İYİ BİR İNSAN
Usain Bolt gerisinde kaldığı Gatlin için, "Çıkış takozlarında rahat değildim ama bu benim için bir bahane değil. Gatlin çok iyi bir yarışmacı. Ona karşı en iyi halinizde olmalısınız. Onunla yarıştığım için memnunum, o iyi bir insan" ifadesini kullandı.

GATLİN: BOLT BİR İLHAM KAYNAĞI
Bolt'un önünde diz çökerek ona olan saygısını gösteren , "Bolt pistte hep rakibim oldu ama biz ısınma alanlarında güzel zaman geçiririz. Yaptığı ilk şey beni tebrik edip ıslıklanmayı hak etmediğimi söylemek oldu. O bir ilham kaynağı" dedi.

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Uzaylı gibi koştu insan gibi bitirdi
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