Kırkpınar Ağası'nın ağalık taksitini yatırmadığı iddia edildi!

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, düzenlediği basın toplantısında, 1 milyon 522 bin liralık ağalık ihale bedelinin 498 bin lirasını Edirne Belediyesi'nin hesabına yatırdığını bildirdi.

Çantasından çıkardığı deste halindeki paraları masaya koyan ve kendisini "Edirne sevdalısı" olarak tanımlayan ağa Çetin, Edirne'ye, Kırkpınar'a ve yağlı güreşe hizmet etmek istediğini ifade etti.

Kırkpınar ağalığının kurumsal hale getirilmesi gerektiği görüşünü dile getiren Çetin, "Kırkpınar ağasına ait resmi ağa plakası, ağa için VIP geçiş kartı ve Edirne'ye bir ağa konağı gerek. Bunları kendim için değil, 657 yıllık geçmişe sahip Kırkpınar ağalığı için istiyorum." dedi.

Ağalığın Edirne'de kalması için ihalede yüksek bir rakama çıktığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Üç tane temel hedef var. Bir tanesi ağalık konağı. Ağalık konağını sırtıma mı alıp götüreceğim? Edirne'nin gelişmesi için bunlar şart değil mi? Bir ağalık var bir de sahte plaka var. Bunu resmileştirmek zor mu? 'Efendim sen bu plakayı takabilirsin' diyorlar. Takarım da resmiyeti yok. Ben bunu Edirne için istiyorum, kendim için değil. VIP geçişi yok. Ben Kırkpınar ağası gibi davranacağım. Diyorlar ki 'Ahmet Çetin ağalığın ilk taksitini ödeyemedi.' Hodri meydan. Şu anda 498 bin lira yatırmışım. Ayrıca da 92 bin ihale teminat bedeli lira yatırmışım. Ancak bu para teminatmış. Bu paranın da o bedelin içinde olması gerekiyor."

Çetin, ağalık ihale bedeli için Belediye'ye 1 milyon 522 bin liralık çek götürdüğünü ancak kabul edilmediğini belirterek, "Eskiden ağalar ödemeyi çekle yapıyorlarmış. Ben 1 milyon 522 bin liralık çek götürdüm. 'Hayır, almayız' dediler. Ben esnafım, çek de veririm evrak da veririm. Nakit olsa paranın kime gideceğini bilmeyeceğim. Ağanın konağı yoksa oturacak yeri yoksa bu ağalık züğürt ağalıktan başka bir şey değil. Plakan yoksa VIP kartın yoksa bu ağalık değildir. Ben bunu istemiyorum." diye konuştu.

Çetin, ağalık bedelinin tamamını ödeyeceğini sözlerine ekledi.

AĞALIK İHALESİ

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin son günü 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı için ihaleye, iki altın kemerli Seyfettin Selim ile iş adamları Zeki Özünlü, Ramazan Güven, Hamdi Sarıca, Özcan Fındık, Ahmet Çetin, Abdullah Türköz, Fezair Tatlıdil ve Zekai Algur katılmıştı.

İhaleyi, 1 milyon 522 bin lira bedelle Ahmet Çetin kazanmıştı. Rekor ağalık bedeli Kırkpınar tarihinde en yüksek bedel olarak kaydedilmişti.