''Annem korkar babam ise 'yürü be sen Yörük kızısın' derdi"

Dünya beşincisi olarak adını Türk spor tarihine yazdıran 20 yaşındaki Milli Atlet Eda Tuğsuz, ilkokul yıllarında spora nasıl başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Benim cirit atma kariyerim 6 yıl önce başladı ve daha önümde çok yol var. İlkokul yıllarında kros koşardım. Bir gün hocalarım sen iyi cirit atarsın dedi ve ben de cirit atmaya başladım. Çok sevdim ve hayallerimin peşinde koşmaya başladım. O yıllarda güreş yapmayı da çok severdim. Kamplarda erkeklerle güreş yapar ve onları yenerdim. Benden çok korkarlardı. Ailem bana çok destek oldu. Annem dışarıda olmamdan çok korkardı ama babam her zaman destek verirdi. Babamın şu sözünü çok severim 'Yürü be sen Yörük kızısın kim tutar seni kızım' derdi. Bu söz beni çok cesaretlendirirdi''

"ÇOCUKKEN HAYAL KURARDIM"

Çocukken bugünlerin hayalini kurduğunu söyleyen Tuğsuz, "Atletizme başladığım yıllarda hayalini kurduğum şeyleri gerçekleştirmeye başladım. Bir gün bu ülkede tarih olacağım ve herkes beni konuşacak diye hayaller kurardım. Şimdi buralardayım. Benim dedemin boyu 2.15 santimdi ve devlik lakabı oradan geliyor. Çocukken çok sessizdim ama, yaşıtlarımdan daha uzun ve güçlü bir yapıya sahiptim. Damarıma basıldığında Yörüklüğümü ortaya çıkarınca korkarlardı. Kısaca çok mutlu ve çalışkan geçen çocukluk yıllarım oldu'' ifadesini kullandı.



"ÜLKEM VE BAYRAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAM GEREKİYOR"

60 metre üstünde atmam yaklaşık 4 yılımı aldı diyen milli ciritçi Eda Tuğsuz: ''Dünya şampiyonasında strese girmem çok normal. Burası çok ama çok büyük bir tecrübe oldu benim için. İçimde madalya heyecanı vardı. Aslında bakıldığında almam imkansız değildi. Derecelere bakınca çok üzülüyorum. Rakiplerim tecrübe ile attı ben ise yüreğimle attım. Bu inancımla madalya gelebilirdi ama olmadı. Bu alanda Türk halkına ilk defa final yaşatan sporcu oldum. İlk madalyayı alan olmayı ülkem için çok isterdim ama başaramadım. Fakat yaşım çok genç ve daha çok çalışarak 2020 olimpiyatlarına kadar girdiğim her yarışmada madalya hedefim var. Dünyanın gözü artık benim üzerimde. Dünyada ilk 10 sporcudan biriyim ciritte. Çok çalışarak, tekniğimi geliştirerek inşallah hedefim 2020 Tokyo'da madalya'' diye konuştu.

