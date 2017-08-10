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Sharapova’dan Türk hayranlarına müjde!

Giriş Tarihi: 10.8.2017
Sharapova’dan Türk hayranlarına müjde!

BNP Paribas Stars Series kapsamında Kasım ayında Türkiye’ye gelerek, ile karşılaşacak. Şehir ise henüz belli değil

BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Rus raket , Türkiye'ye gelecek. Geçen yıl Eugenie Bouchard'ın yer aldığı organizasyonda Sharapova'nın rakibi ise olacak. Karşılaşmanın yapılacağı şehir ise daha belli olmadı. Daha önce için de ülkemize gelen Sharapova yayınlanan kısa videosunda, "Merhaba Türkiye, ben Maria Sharapova. Sizlere kasım ayında düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'te yer alacağımı söylemekten mutluluk duyuyorum" mesajını verdi.


TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici (solda) basın toplantısında bu tür organizasyonlarla Türk tenisinin ilerlemesine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.
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Sharapova’dan Türk hayranlarına müjde!
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