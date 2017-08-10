Sharapova’dan Türk hayranlarına müjde!

TEB
BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Rus raket Maria Sharapova
, Türkiye'ye gelecek. Geçen yıl Eugenie Bouchard'ın yer aldığı organizasyonda Sharapova'nın rakibi ise Çağla Büyükakçay
olacak. Karşılaşmanın yapılacağı şehir ise daha belli olmadı. Daha önce İstanbul Cup
için de ülkemize gelen Sharapova yayınlanan kısa videosunda, "Merhaba Türkiye, ben Maria Sharapova. Sizlere kasım ayında düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'te yer alacağımı söylemekten mutluluk duyuyorum"
mesajını verdi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici (solda) basın toplantısında bu tür organizasyonlarla Türk tenisinin ilerlemesine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.