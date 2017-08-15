Usain Bolt doping mi yaptı?

Çarşamba günü yazısını okur okumaz ağabeyim Öcal'a bir mesaj attım."Gatlin yazını kutlarım" diye.. O centilmen, o sportmen denen İngiliz seyircisi 100 metre finalistleri sunulurken Amerikalı Gatlin'i fena halde ıslıklamıştı.. "Yazıklar olsun" dedim içimden, protestoları duyunca.. Gatlin gençliğinde çok büyük yanlışlar yapmış, cezasını çekmiş bitirmiş ve yıllar sonra, 35 yaşında yeniden pistlere dönmüştü. Bu aslında, film olacak bir insancıl öyküydü ve alkışlanması gerekirdi.. Yuhaladılar.. Sonra Bolt geldi, kıyamet koparken benim kafamda bir yığın soru vardı Bolt üzerine..