Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Usain Bolt doping mi yaptı?

Giriş Tarihi: 15.8.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 10:30
Usain Bolt doping mi yaptı?

Sabah gazetesinin duayen yazarlarından Hıncal Uluç, Usain Bolt'un vedasının ardından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

Çarşamba günü yazısını okur okumaz ağabeyim Öcal'a bir mesaj attım."Gatlin yazını kutlarım" diye.. O centilmen, o sportmen denen İngiliz seyircisi 100 metre finalistleri sunulurken Amerikalı Gatlin'i fena halde ıslıklamıştı.. "Yazıklar olsun" dedim içimden, protestoları duyunca.. Gatlin gençliğinde çok büyük yanlışlar yapmış, cezasını çekmiş bitirmiş ve yıllar sonra, 35 yaşında yeniden pistlere dönmüştü. Bu aslında, film olacak bir insancıl öyküydü ve alkışlanması gerekirdi.. Yuhaladılar.. Sonra Bolt geldi, kıyamet koparken benim kafamda bir yığın soru vardı Bolt üzerine..

ARKADAŞINA GÖNDER
Usain Bolt doping mi yaptı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz