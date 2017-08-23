Türkiye'nin en iyi haber sitesi

dünya şampiyonu oldu!

AA

Tüm Sporlar Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 22:33 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 02:00
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!

Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 130 kg mücadele eden milli güreşçi , finalde Estonyalı Heiki Nabi 2-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda , altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaalp'i canlı yayında tebrik etti.

Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ikinci olan Rıza Kayaalp, 2011 (İstanbul) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında gerçekleştirilen dünya şampiyonalarında da kürsünün ilk basamağında yer almıştı.

Fransa'da Metehan Başar'ın ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyasını kazandıran Türk sporcunun kariyerinde ayrıca 7 Avrupa şampiyonluğu buluyor.

Rıza Kayaalp, Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Özbekistanlı Muminjon Abdullaev'i 2-0, çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Hryschanka'yı 3-1, yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup etmişti.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz