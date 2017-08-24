"Cumhurbaşkanımızın tebrik etmesi beni çok sevindirdi"

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonas'ında grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, ülkeye döndü. Başar şampiyona sonrasında Sakarya'ya gelerek Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.

METEHAN BAŞAR AİLEDEN ŞAMPİYON

Dünya şampiyonu Metehan Başar şampiyonlukla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Dünya şampiyonu olarak ülkeme döndüm, orada altın madalya kazandım. Müsabakanın hemen akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımız bizi tebrik için aradı. Daha terimiz kurumadan bize böyle bir tebrik gelmesi beni çok sevindirdi. Bende ülkem adına altın madalya getirdiğim için mutluyum. Dünya şampiyonası olduğu için bütün maçlar üst düzey maçlar, hepsi birbirinden zor geçiyor. Tabi o günde çok zorlu müsabakalar gerçekleşti. Ama ben oraya iyi bir hazırlık döneminden geçerek gittim ve sonucunda da birinci oldum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metehan Başar'a tebrik telefonu