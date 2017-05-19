metrosunda korkunç olay

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.5.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 19.5.2017 15:14
Taksim metrosunda korkunç olay

İstanbul 'de yaşlı bir kadın, metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadın metro istasyonunda yürüyen bantta ilerlediği sırada bandın kenarına ayağı sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına müdahale etti. Ekipler müdahale sırasında kadının etrafına perde çekerek vatandaşların görmesini engelledi. Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turist kadının sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik görevlileri görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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Taksim metrosunda korkunç olay
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