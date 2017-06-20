Diyarbakır’da halka hizmete devam

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınıp tutuklanmasından sonra Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Cumali Atilla, kentin 20 yıllık kanayan yarası toplu taşıma sorununu da çözdü.
6 AYDA 32 OTOBÜS ALINDI
Yazın kavurucu sıcakta, kışın da dondurucu soğukta duraklarda oluşan uzun kuyrukları, vatandaşların saatlerce bekleme çilesini ve ramazan ayında iftar öncesi yaşanan izdihamı gören Başkan Atilla, önce kentin Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar olmak üzere 4 merkez ilçesindeki güzergâhlarda, toplu taşıma ihtiyaçlarını belirletti. Ardından da bu ihtiyaçlar doğrultusunda, klimalı, doğalgazlı ve çevre dostu otobüsler almaya başladı. Son olarak 12 otobüs daha alan belediye, Ocak ayından bu yana alınan otobüslerin sayısını 32'ye çıkardı.
ÜCRETSİZ WİFİ HİZMETİ
Kaliteli, konforlu ve rahat bir ulaşım hizmeti için sürekli araç filosunu yenileyen ve genişleten Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı 90 yolcu kapasiteli klimalı otobüslerde, ücretsiz WiFi ve şarj üniteleri ile engelli rampası da bulunuyor. Bu rampalar otomatik açılıp kapanır olduğu için engelli vatandaşlar ile bebeği olan anneler, arabalarıyla otobüse binebiliyor. Yeni parti alınan otobüslerle duraklarda bekleme çilesinin son bulması vatandaşları da çok memnun etti.
İSTANBUL'DAN NE FARKIMIZ VAR
Klimalı otobüslerle konforlu yolculuk yaşamanın keyfini yaşayan Diyarbakırlılar, "Yıllardır böyle hizmetlere hasret kalmıştık. Diyarbakır'ın, İstanbul ya da Ankara'dan ne farkı var. Maalesef seçmenin oyla görev ve yetki verdiği yerel yöneticiler bizi bu hizmetlere yıllarca layık görmeyip mahrum bıraktılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
HEMŞERİ BAŞKAN
Otobüslerin vatandaşlara tanıtıldığı şehir turuna Başkan Cumali Atilla da katıldı. Direksiyon başına geçen ve yoldaki vatandaşları selamlayan Atilla, ulaşım hizmetinde kaliteyi artırdıklarını belirterek, "Diyarbakırlı hemşerilerimize hayırlı olsun, Allah her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin" dedi. Kent merkezinde 152, ilçelerde 79 olmak üzere 241 otobüsle toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl satın aldığı 32 doğalgazlı otobüsle kent merkezindeki toplu ulaşım sorununu tamamen çözme noktasına getirerek vatandaşın memnuniyetini sağladı.
ALTYAPI YENİLENİYOR YOLLAR PIRIL PIRIL!
Kürtçe de bilen başkan Cumali Atilla yeni kadrosuyla 20 yıldır hayata geçirilemeyen projeleri tek tek hayata geçirmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Karadağ, hemen kentin alt yapı haritasını çıkardı. Alt yapı çalışmaları kapsamında Mezopotamya Bulvarı'na yağmur suyu şebekesi ve ızgara döşenmeye başlandı. Sipan Caddesinde yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başlanıldı. Fırat Bulvarında 700, Tekel Caddesi bölgesinde de 2 bin metre uzunluğunda yağmur ve kanalizasyon şebekesi çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri ve Yol Yapım Daire Başkanlığı da, kentin dört bir yanında sıcak asfalt döküyor.
VAN EDREMİT'TE KAYYUMDAN SOSYAL BELEDİYECİLİK DERSİ
6 ay
önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Van'ın Edremit ilçesine kayyum olarak atanan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, bu süre içerisinde yaptıkları çalışmalarla sosyal devlet anlayışına uygun bir belediyecilik hizmeti ortaya koydu. Çiçekli; sosyal market, aşevi, aile destek merkezi (ADEM) projeleri ve devasa iftar programlarıyla halkın büyük beğenisini kazandı.
3 AYDA 2 MİLYON TL'LİK YARDIM
Çiçekli'nin üç ay önce açtığı 'sosyal market' birçok ihtiyaç sahibi için 'kapı' oldu. Aş evi ve aile destek merkezleri de kuran Çiçekli "Bizler arzu ediyoruz ki vatandaşlarımıza sosyal devlet olmanın en önemli hususlarını yaşatabilelim. Bunun için de toplumun ekonomik anlamda en gariban kesimi olan ve kendi yemeğini dahi pişiremeyen vatandaşlarımızla başladık. Bu vatandaşlarımızın evlerine aş evimiz vasıtasıyla öğle ve akşam sıcak yemek götürüyoruz" diye konuştu. İlçede 400 farklı halk eğitim kursu da açan Çiçekli Van'ın artık talihsiz olaylarla değil hak ettiği güzelliklerle anılması için bütüncül bir çerçevede bizler bu adımları atıyoruz. İnşallah bundan sonrada atmaya devam edeceğiz" dedi.Edremit Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı son 3 ay içerisinde 2 milyon TL'den fazla nakdi yardım yaptı. 3 binden fazla hane gıda ve elbise mağazamızdan faydalandı