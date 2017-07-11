Yeniden nöbetteyiz

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi "demokrasi nöbeti" tutulacak, Erdoğan da nöbete katılacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, yarın başlayacak, 16 Temmuz sabahı sona erecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi "demokrasi nöbeti" tutulacak, Erdoğan da nöbete katılacak.Erdoğan, darbeci General Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok'un kabirlerini ziyaret edecek.Darbe girişimine direnişin sembol mekânlarından TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Kahramankazan ilçesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ile Atatürk Havalimanı'nda programlar düzenlenecek.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak.Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, şehitler için 81 ilde hatim indirilecek, mevlit okunacak, camilerde sala verilecek.İstanbul15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışında inşa edilen şehitler anıtında çalışmaların sonuna gelindi. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen abidede, 249 şehidin isimleri ve taş baskı resimleri yer alacak.