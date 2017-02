İngiliz R. L. Jefferson, 1895 yılında Londra’dan İstanbul’a bisikletle seyahat etti. 10 yıl sonra bu yolculuğu otomobille tekrarladı. 4 bin kilometrelik yolu güç bela, altı haftada tamamladı

İstanbul tarihin her döneminde merak edilen, görülmek istenen bir kent oldu. Asya ile Avrupa'yı birlestiren konumu itibariyle medeniyetler arası bir köprü görevi üstlenen sehir, bugün oldugu gibi geçmiste de pek çok seyyahı cezbetti. Zorlu ve uzun yolculuklara ragmen kendisine çekti.

Ingiliz R.L. Jefferson da Istanbul'un cazibesine kapılan seyyahlardan biriydi. Ancak, onun seyahatinin tek amacı Istanbul'u görmek degildi. O aynı zamanda bisikleti tanıtmak ve dünyanın her yerine bisikletle gitmenin mümkün oldugunu göstermek istiyordu.



İLK SEYAHAT BİSİKLETLE

1895 yılında R. L. Jefferson, Rover marka bisikletiyle Londra'dan Istanbul'a dogru yola çıktı. Avrupa kıtasını boydan boya geçen Jefferson'ın macerası, dönemin gazetelerinde yayımlandı. Ingilizler, bisikletiyle Istanbul'a ulasmaya çalısan cesur seyyahın yolculugunu ilgiyle takip etti. Yollarda bir çok macera yasayan seyyah, en çok Dogu Avrupa'da sorun yasadı. Sadece katırların geçebildigi yolları asmaya çalıstı. En sonunda ise hedefine ulastı.

Ancak, Jefferson'ın Istanbul'a olan ilgisi sona ermedi. Yaklasık 10 yıl sonra ona yeniden Istanbul yolları göründü. Rover marka bir otomobille Avrupa seyahatine çıkan Jefferson, son durak olarak Istanbul'u seçti. Ancak, karsısında bir çok sorun vardı. Bu zorlu ve tehlikeli yolculuk sırasında en büyük yardımcısı Rover fabrikasının bas teknisyeniydi.

Yolculuk 21 Eylül 1905'te Coventry'den basladı. Orta Avrupa'ya kadar sorunla karsılasmadı, en büyük sıkıntısı benzindi. Ancak sorun, güzergah üzerindeki belirli merkezlere daha önce gönderilen benzinle asıldı.

Osmanlı topraklarına geldiginde farklı sorunlar bas gösterdi. Sınırda otomobile el koyulmak istendi. Öncelikle Osmanlı topraklarına otomobille girebilmesi için özel izin alması gerekiyordu.

Bu sorun Ingiliz Büyükelçi Nicholas O'Conner'ın çabalarıyla çözüldü ve seyyah için özel izin alındı.

Jefferson, karsılastıgı her türlü soruna ragmen 6 Kasım 1905 yılında Istanbul'a varmayı basardı.



4 bin kilometrelik seyahat

Seyyahın 4 bin kilometrelik Londra-İstanbul yolculuğu yaklaşık altı hafta sürdü. Motorlu taşıtların henüz bilinmediği Osmanlı topraklarında sıkıntı çekti. Jefferson, askerlerin eskortluğunda Osmanlı topraklarındaki yolculuğunu sorunsuz tamamladı.



8 bg gücündeki Rover

Jefferson'ın Londra-İstanbul arasında kullandığı Rover marka otomobil tek silindirli 1327 cc hacminde 8 beygir güç üreten bir motora sahipti. Söz konusu otomobil Rover'ın ilk seri üretimiydi.



Yolculuğun kitabı yazıldı

R. L. Jefferson, 1895'te Londra'dan İstanbul'a bisikletle yaptığı yolculuğun hikayesini yazdı. Constantinople on a Bicycle-The Story of My Ride adlı kitap İngiltere'de büyük ilgi gördü.