Vegan otomobiller yollarda

Dünyada hızla yaygınlaşan veganizm, otomotiv sektörünün ilgi alanına da girdi. Tesla markası, X modelinde vegan seçeneği sunmaya başladı. Bentley de içinde denizanası ve mantardan üretilen derilerin kullandığı modeller geliştirecek

Son yıllarda veganlık ya da veganizm hızla yaygınlaştığı görülüyor. Bal, süt ürünleri ve yumurta dahil, hiçbir hayvansal gıdayı tüketmeyen veganlar, diğer tüm yan ürünleri kullanmayı da reddeder. Bu yüzden veganizm bir beslenme biçiminden daha çok, bir yaşam felsefesi olarak kabul ediliyor.

Tüm dünyada popüler hale gelen veganizmi, otomotiv dünyası da dikkate almaya başladı. Bunun sonucunda bazı otomotiv firmalarının vegan müşterileri için vegan otomobiller ürettiği görülüyor. Bu otomobillerin en önemli özelliği deri kullanılmaması.







TESLA İLK OLDU

Vegan müşterileri için vegan seçeneği sunan otomobil markalarının basında Tesla geliyor. Yüzde 100 elektrikli otomobil üreten Tesla, X modelinde özel Vegan donanım seçeneği ekledi. Ultra Beyaz Sentetik Iç isimli Vegan versiyonda deri kullanılmıyor.

Vegan müşterilerini kaybetmek istemeyen otomotiv markaları sadece Tesla ile sınırlı değil.



BOLT VE VOLT'DA SUNİ DERİ

Hayvan hakları savunucuları da otomobil markalarından vegan seçenekleri sunmalarını istiyor. Hayvan hakları savunucusu Morrissey, Amerikan otomotiv devi General Motors CEO'su Mary Barra'ya gönderdiği mektupta otomobillerin iç mekanında gerçek deri yerine suni deri kullanılmasını talep etti. Morrissey, özellikle elektrikli Bolt ve Volt gibi çevreci otomobillerde vegan donanımların ilgi çekebileceğini anlattı.

Bir yaşam biçimi ve felsefesi olarak algılanan veganizmin hızla yaygınlaşması, başka otomotiv firmalarının da vegan otomobillerin üretimine ilgi duymasına neden olacak gibi görünüyor.







Denizanası ve mantardan deri üretecek



Modellerinde 20 farklı hayvanın derisini kullanan lüks marka Bentley'de vegan otomobiller üretmeyi planlıyor. Yakın bir zamanda markanın sipariş üretim bölümü Mulliner'in vegan müşteriler için özel seçenekleri sunması bekleniyor. Haberlere göre Bentley, vegan seçeneklerinde mantardan ve denizanasından ürettiği derileri otomobillerin iç mekanında kullanacak.







Geceyi gündüz yapan farlar



Gece otomobil kullanmaktan çoğu sürücünün çekindiği bir gerçek. Hava karardıktan sonra görüş mesafesi, derinlik algısı ve çevresel görüş önemli oranda azalıyor. Opel yeni Insignia'da geliştirilmis adaptif IntelliLux LED matrix sistemi ile sınıfının en gelişmiş aydınlatma sistemini sunuyor. Yeni farlar daha hızlı, daha keskin ve 400 metreye kadar aydınlatma sağlıyor.

Otomobil karanlıkta hareket etmeye başlar başlamaz IntelliLux LED matrix sistemi kendiliğinden aktif hale geliyor ve trafik durumuna göre ışık hüzmesinin mesafesini, yoğunluğunu ve yanan hücrelerin dağılımını otomatik ayarlıyor.

Sistem, trafikteki diğer otomobillerin bulunduğu noktaları aydınlatan hücreleri otomatik kapattığı için diğer sürücülerin gözünü hiçbir şekilde almıyor. Böylece sürücünün sürekli uzun ve kısa far arasında geçiş yapmasının da önüne geçiliyor.