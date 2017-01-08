TMSF Başkanı Gül, Fon’a devredilen büyük şirketleri hukuki süreç sonuçlanana kadar yönetmeye devam edeceklerini söyledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkili 719 şirketle ilgili rotası belli oldu. Fon Başkanı Şakir Ercan Gül, TMSF'ye devredilen büyük şirketlerin satışının şu anda gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Fona devredilen şirketlerden 47 tanesi büyük firmalar. Onun dışındakiler genellikle esnaf işletmeleri. Bazıları gayri faal, bazıları kağıt üzerinde. Anadolu'daki birkaç benzin istasyonu, hayvancılık işletmeleri gibi şirketleri satacağız. Boydak, Nakıboğlu, Kaynak Holding gibi işletmeleri ise hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar yönetmeye devam edeceğiz" dedi.



ÖLÜME TERK ETMEYİZ

TMSF'nin bünyesindeki şirketleri ticari teamüllere uygun olarak yöneteceklerini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bu işletmeleri artık saiklerinden ayrı düşünmek gerekir. FETÖ şirketleri olsalar da tüzel kişilikleri var, yönetimleri değişti.

Bu şirketleri ölüme terk etmeden yaşatmaya çalışacağız. Aktif-pasif dengesi bozuk olanlar, sürdürülemeyecek durumda olanlar veya yönetilemeyecekler feshedilebilir.

Ancak her koşulda ekonomiye olumsuz etkisi olmaması için çalışıyoruz. Zor bir görev üstlendik."



FON'UN GEÇMİŞİ VAR

TMSF'nin bu kadar büyük bir yapıyı yönetmesinin zor olup olmadığına ilişkin olarak da Şakir Ercan Gül şunları anlattı:

"Fonun bir itibarı ve geçmişi var. Geçmişte de Fon'a devredilen yüzlerce şirket oldu.

Bu nedenle FETÖ'yle alakalı şirketlerin fona devredilmesine karar verildi. Biz bazı şirketlerde yönetime bulundukları sektörle alakalı dışarıdan kişileri de getiriyoruz."



YETKİ BAKAN CANİKLİ'YE GEÇTİ

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) de Fon'a aktarılan FETÖ'yle iltisaklı şirketlerin haklarındaki soruşturma ve kovuşturmaların sonuna kadar TMSF bünyesinde kalacağı vurgulandı.

Kararnameyle daha önce TMSF'de olan yetkiler de fonun ilişkili olduğu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye devredilmiş oldu. KHK'da Olağanüstü Hal kapsamında Fon'a aktarılan şirketlerin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun gözetiminde, fonun ilişkili olduğu bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetileceğine vurgu yapıldı. KHK'da şöyle denildi: "Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ilişkili olduğu bakan tarafından atanır ve görevden alınır. Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 Sayılı Kanun'un 128'inci maddesinin 10'uncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ilişkili olduğu bakan tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ilişkili olduğu bakan onayıyla belirlenir." Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de SABAH'ın 2023 Türkiye ekinde, "TMSF devraldığı şirketler, ceza yargılaması sonuçlanıncaya kadar ticari kurallara uygun olarak yönetilecek" demişti.



719 ŞİRKET VAR

TMSF bünyesinde 34 grup ve toplamda da 719 şirket bulunuyor. Toplam 38 bin kişiye istihdam sağlayan bu şirketler enerji, tarım, gıda, tekstil, madencilik, otomotiv, inşaat, bilişim vb. birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Söz konusu şirketlerin toplam aktif büyüklükleri 34.2 milyar TL, ciroları 14.3 milyar TL, öz kaynakları ise 16 milyar TL.