Ekonomideki barış reformlarına dikkat çeken BIST Başkanı Karadağ, “Küçük yatırımcı küsmüş. Sermaye barışı için ne yapabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz” dedi

Borsa İstanbul (BIST) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 2001 sonrası dönemde bankacılık sektöründe pek çok reform yapıldığını, mevduat yatırımcısının birikimlerinin güvencede olduğunu belirterek, "Offshore'da batan parayı bile ödedik. Vergide barışıyoruz. Varlık barışı yapıyoruz. Borsada şirketlerin küçük yatırımcılarının ne suçu var? Şu anda tüm stoku tarıyoruz. Sıkıntılı şirketlerde, büyük yatırımcıyı kenarda tutarak, sermaye barışı için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz" dedi. Gazetelerin köşe yazarlarıyla bir araya gelen Karadağ, hisse yatırımcısının küstürüldüğünü, el sıkışmak için hukuki bir çalışma yaptıklarını anlattı. Karadağ, "Küçük yatırımcı küsmüş. Dipteyiz, sıfırdan artık motoru çalıştırıp başlamak lazım" diye konuştu.



ÖDÜL PROGRAMLARI BAŞLIYOR

Küçük yatırımcıyı cezbetmek için halka açık şirketlerle bir araya gelerek 'ödül' programları yapacaklarını söyleyen Karadağ, şunları anlattı: "BIST-30'daki firmalarla görüştük. Önerileri aldık, henüz detaylar netleşmedi. Ama bir hisseyi elinde uzun süre tutan küçük yatırımcıya, şirket, faaliyet alanına giren ya da gönlünden kopan bir hediye verecek. Telefondan, arabaya kadar yolu var." BIST-30, BIST-100'deki hisse fiyatlarının çok düşük seviyelere gerilediğini belirten Karadağ, "Yabancı yatırımcı oranında düşüş yok, artış var. Moody's'in kararının ardından daha fazla yabancı yatırımcı geldi" dedi.



Dolarda 4 TL'den korkuyorsan kaygılanma VİOP'a gel

"Kur riskine karşı VİOP'ta kasko gibi ürünler var" diyen Himmet Karadağ, TL kampanyalarının yapılmasına neden olan kur atağı sırasında VİOP'ta işlem gören dolar sözleşmelerine baktıklarını ve 2017 sonu için 3.7 TL'nin üzerinde bir fiyat görmediklerini vurguladı. Karadağ, "Aralık 2017 sonuna fiyatlanan en yüksek sözleşme 3.93 TL. Bu şu demek. Gelip bu fiyattan alabilirsiniz. Bunun üzerinde bir fiyat riski olduğunu düşünüyorsanız, kaygınız varsa, gelin alın. 4 TL olacağını düşünüyorsanız buyurun" dedi.



32 Sayılı Karar gözden geçirilecek

Hazine'nin 32 Sayılı Karar'da değişiklik yapmaya hazırlandığını da söyleyen Karadağ, borsada sadece TL değil, dolar ve euro başta olmak üzere diğer para birimlerinde de işlem yapılabilmesi için çalışıldığını vurguladı.



Kanal İstanbul'un finansmanına talip

Türkiye'de sermaye piyasalarının büyük alt yapı projelerinin payının sıfır olduğuna da işaret eden Karadağ, bu projelerin menkul kıymetleştirilmesi gerektiğini de vurguladı. Karadağ, "Tüm ekip Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul'u kaçırmamak için uğraşıyor" dedi.



5 milyona Bebek'te bakkal açamazsın

Başkan Karadağ, borsada piyasa değeri 2-3 milyon TL düzeyinde olan pek çok şirket olduğunu belirterek "Kapitalsiz market olur mu? 2 milyon TL'lik borsa şirketi olmaz. KOBİ'nin hisse IQ'suna gelmemesi lazım. KOBİ'ler için farklı proje finansmanı ürünlerimiz var. Bugün Bebek'te 5 milyon TL bakkal açamazsınız" dedi. Karadağ, SPK'nın onaylasa da bu tip şirketleri borsaya kote etmediklerini söyledi.