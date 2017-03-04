Emekli olmak için fazla çalışmaya gerek yok. İsteyen sigortalılar 10 yıl (3.600 gün) çalışıp ya da borçlandıklarında emeklilik hakkına kavuşuyor. Bunun için günü tamamladığınız tarih önemli

Emeklilikle ilgili şartlar her reformdan sonra giderek zorlaşıyor. Dahası yaş şartı kademeli olarak 65'lere kadar çıkıyor. Ancak eski sigortalılar için değişik fırsatlar da var. Özellikle 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkânı bulunuyor. Burada 10 yıllık prim (3.600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bu güne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki, bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkânı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkânı sunuyor. Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak da şart değil. Borçlanma imkânı da var.



YAŞ DEVREYE GİRİYOR

En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3.600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3.600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

Burada 15 yıl, 3.600 gün ile kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre emeklilik belirleniyor. Tarihlere göre emeklilik durumunu tablomuzdan rahatça görebilirsiniz.



ÖRNEK HESAP



05.10.1958 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi. 1997'ye kadar çalıtı, 3.600 günü var.

15 yıllık sigortalılık süresini 15.07. 2002'de tamamladı.

3.600 günü ise 15.07.1997'de doldurarak ikinci şartı da geçmiş oldu.

55 yaşına ise 05.10.2013'te bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor. Son şartın gerçekleştiği tarih tablo 59 yaşına tekabül ediyor. Bu durumda Bay (A) 05.10.2017'de emekli olabilir.



ÇALIŞMAK ŞART DEĞİL

3.600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540 gün, kadınlar 2.160 gün kazanabilir.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Babam 01.01.1967 doğumlu sigorta giriş tarihi 20.05.1995. Prim gün sayısı 3024 gün. Barış KATIRAĞ

Babanızın 25 yıl 55 yaş ve 5.750 gün şartları var. 3 şart da tamamlanmamış. Primi doldurup yaşı bekleyecek. 3.600 günle emeklilik için 60 yaş gerekiyor.



13.12.1976 doğumluyum. 1992 yılında staja 1994'te çalışmaya başladım. 5.700 günüm var. Taner AVCI

Sigorta girişi 23 Mayıs ve öncesinde ise 54 yaşında sonra ise 55 yaşında emekli olursunuz.



1977 doğumluyum. 1996 2. ay sigorta başlangıç tarihim. 6.783 gün sayım. Burak AKGÜN

25 yıl 56 yaş ve 5.825 gün şartlarınız var. Gün dolmuş yıl ve yaşı bekleyeceksiniz.



04.05.1979 doğumluyum. 25.03.2005'te çalışmaya başladım. 4.830 günüm var. Ceren HIZLI

İşe girişe göre 7 bin gün ve 58 yaş şartınız var.