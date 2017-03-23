450 bin emekli memur için ek ikramiye süreci başladı. SGK bir duyuruyla detayları açıkladı. 40 yıl çalışan bir emekliye, 30 yıl üzerinden para aldığı içink alan 10 yıla ilişkin ödeme yapılacak. Başvuranlar alacağı paranın 7.500 lirasını ilk üç ay içinde hesaplarında görecek

30 yıldan fazla hizmeti olup da 30 yıl üzerinden ikramiye alan yaklaşık 450 bin memur emeklisi ek ikramiyeleri için başvurulara başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu da bir duyuru yayımlayarak yapılması gerekenleri açıkladı. Başvuran emekliler alacakları paranın 7.500 liralık kısmını ilk üç ay içinde hesaplarında görecek. İşte 10 soruda ek ikramiyeyle ilgili merak edilen detaylar...



1 DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına karşın, 30 yıl üzerinden ikramiye almış olanlara, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek. Örneğin; 40 yıl çalışan bir emekliye, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 10 yıla ilişkin ödeme yapılacak.



2 VEFAT EDEN EMEKLİLER DE PARA ALABİLECEK Mİ?

Vefat edenlerin dul yetimleri/ kanuni vârisleri de başvurarak ek ikramiye imkânından yararlanacaklar.



3 ÖDEMELER NASIL HESAPLANACAK?

Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Tutarlar kişiden kişiye değişecek. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Her hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olmayacak.



4 NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

27.01.2017'de süreç başladı. Hak sahipleri 1 yıl içinde yani 27.01.2018'e kadar başvurarak paralarını alabilecek. Sonradan yapılacak başvurulara ikramiye ödenmeyecek.



5 DAHA ÖNCE BAŞVURANLAR NE YAPACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Dolayısıyla önceden başvuranların yeni bir başvuru yapmasına ihtiyaç yok.



6 ÖDEMELER NE ZAMAN OLACAK?

Başvuru sonrası tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. 7.500 liranın üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek.



7 DAVA AÇANLAR NE YAPACAK?

Açılmış ve devam eden davalarda ilgililerden bir başvuru şartı aranmaksızın üç ay içinde 7.500 liralık sınır dahilinde ödeme yapılacak. Bu ödemelere dava öncesi yapmış oldukları başvurudan itibaren işletilecek yasal faiz eklenecek.



8 DAVALAR SONUÇLANACAK MI?

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan davalar, davanın konusuz kalması dolayısıyla düşecek. Yargılama giderleri SGK üzerinde bırakılacak.



9 SSK VE BAĞ-KUR HİZMETLERİ KAPSAM İÇİNDE Mİ?

Memur emeklilerinin özel sektörde geçen 4a sigorta süreleri, Bağ-Kur (4b) süreleri, sandıklarda geçen süreler, yurtdışı hizmetler gibi diğer sigorta kollarındaki süreleri ikramiye hesaplamasına dahil edilmeyecek.



10 BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvurulacak.



EN AZ 100 LİRA PARA

Ödenecek ikramiyelerin yıllık tutarı 50 liradan az olmayacak. Toplam ikramiye de 100 liradan az olmayacak.

Örnek 1: 7 yıl fazla çalışan 1995'in Ocak ayında emekli olan vatandaş yılbaşına 10,11 TL ikramiye hesabında 70,77 yerine 7X50 = 350 lira alacak.

Örnek 2: Bu emeklimiz eğer 1 yıl fazla çalışmışsa kendisine 50 lira yerine toplam para 100 liradan az olamayacağı için 100 lira ödenecek.



