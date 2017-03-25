İşletmelerde staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler bu yıl eşitlendi. 2017’de tüm öğrenciler 421.21 TL’den az maaş alamayacak. Üstelik devlet katkısı da yasalaştı. Paranın üçte ikisini İŞKUR verecek

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte işletmelerde öğrenci kardeşlerimizin staj dönemleri de başlamış oldu. Öteden bu yana stajyerlerin ne kadar ücret alacakları hep tartışma konusuydu. Bu konudaki kafa karışıklıklarını gidermek için hazırlanan düzenleme yürürlüğe girerken, uygulamayla ilgili usul ve esaslar da belirlendi. 6764 sayılı yasa öğrencilerin alacakları maaşlarla ilgili sınırları belirlerken, çok önemli bir desteği de yasalaştırdı. Böylece 2017 yılı sonuna kadar staj yapan öğrencilerin maaşlarının önemli bir kısmını devlet karşılayacak.



ÜCRET FAZLA OLABİLİR

İşletmelerin öğrencilere vereceği ücretlerin alt sınırları da yasa ile belirlendi. Öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan (421.21 TL) yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden (210.60 TL), aday çırak ve çırağa asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) aşağı ücret ödenemiyor. Bunun üstünde ücret ödemek ise serbest. Öğrencilerin sigorta primleri ise eğitim kurumlarının bütçesinden karşılanıyor.

2017'de ise personel sayısına göre ücret uygulaması kaldırıldı. Tüm öğrenciler bu yıl en az asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) az maaş alamayacak. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak ödenecek.



İŞLETMELER NE YAPACAK?

İşletmeler öğrencilerin ücretlerini her ayın onuncu gününe kadar öğrencilerin banka hesabına yatıracak.

Devlet katkısı ise her ayın 25'ine kadar ilgili işletmenin okul müdürlüklerine bildirdiği banka hesabına aktarılacak.

Öğrencilere ödenecek ücretlerden vergi dahil hiçbir kesinti yapılamayacak.

Devamsızlık yapan öğrencilerin maaşından bu günler kesilecek.







DEĞİŞİKLİK YAŞI ETKİLEMEZ

Gerçek doğum tarihim 1976. Yalnız kimlikte 1979 yazıyor. Bu yanlışlık düzelirse emeklilikte yaşı etkiler mi ? Yaşar DURMUŞ

Emeklilik hesabında yaş düzeltmeleri mahkeme kararı ile bile olsa dikkate alınmıyor. Müracaatta kimlikte hangi tarih varsa o geçerli.



İŞKUR İLE GÖRÜŞÜN

Eşimin kuaför dükkanı var. Yanında hiç işçi çalışmıyor. Bir işçi işe alsa bu destekten faydalanabilir mi? Özkan ÇAMCI

KHK'da çalışanlara ilave işçi ibaresi bulunuyor. Dolayısıyla sizi kapsamıyor. Farklı destekler için İŞKUR ile görüşebilirsiniz.



EN AZ 5 BİN 400 GÜN GEREKİYOR

Annem 15.04.1971 doğumlu ve hiç SSK girişi yok. İsteğe bağlı başlatsak ne kadar ödememiz gerekli? Fatma ECEVİT

İsteğe bağlı Bağ-Kur olduğu için en az 5.400 gün gerekiyor. Hemen başlarsanız anneniz 61 yaşında emekli olur. En az prim 568.86 TL.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

12.02.2007'de işe başladım. Engelli rapor oranım yüzde 58... Yusuf BİTİM

Eğer bu rapor oranıyla vergi indirimi alırsanız 20 yıl 4400 gün ile emekli olursunuz. 4400 gün dolduktan sonra çalışmaya devam edebilirsiniz.



5 Eylül 1977 doğumluyum. Sigorta girişim 29.10.1996.

Şu anda 5794 gün ödenmiş sigortam var. Nilay KARAGÜLMEZ

20 yıl 53 yaş ve 5900 prim günü şartlarınız var. Bu durumda 106 gün daha çalışıp 05.09.2030 yılında emekli olursunuz.



Kasım 1995'te girişim var. Gün sayım 2191. Ne yapmam lazım? Mustafa TEZEL

25 yıl 55 yaş ve 5750 gün gerekiyor. 3.600 günden emekli olabilmek için primi tamamlayabilirseniz 60 yaşını beklersiniz.