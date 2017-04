Sigorta şirketleri vatandaşı, istediği tamircilere yönlendirip hasarları ucuza getiriyor. Yan sanayi üretimi parçayla aracın değeri düşüyor. Oysa mahkemeler tersini söylüyor

Milyonlarca sürücü sigorta şirketlerinin 'tamir oyunu' yüzünden mağdur oluyor. İmkânı olanlar mahkemelere giderek hakkını ararken, imkânı olmayanlar maddi kayıpları ödemek zorunda kalıyor. Sigorta şirketleri gerek zorunlu trafik sigortasında gerekse kasko sigortasında vatandaşları kendi belirledikleri servislere yönlendiriyor. Araçlarında hasar meydana gelen sürücüler de bu servislere gitmek zorunda kalıyor. Araçlar burada tamir ediliyor, parçaları değiştiriliyor. Buraya kadar sorun yokmuş gibi görünmesine rağmen asıl mağduriyet bu servislerde gerçekleşiyor. Çünkü buralarda hasarın daha düşük çıkması için TSE onayı olmayan, yan sanayi parçalar kullanılarak hem aracın orjinalliği bozuluyor, hem de değeri düşüyor. Vatandaş aracını satarken, bu değişikler kayıtlarda çıktığı için daha az değer biçiliyor. Kazada hiçbir suçu olmayan vatandaş hem aracının değerini kaybediyor hem de özellikle ticari araç sahipleri için uzun süre aracından uzak kalıyor.



PARAYI ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Vatandaş aracındaki hasarı orijinal parçalarla değiştirmek için Hazine'nin yetki verdiği başka servislere götürdüğünde ise sigorta şirketi hasarın tamamını ödemiyor. Bazen kesilen miktar hasarın yüzde 30'unu da geçiyor. Oysa vatandaşın istediği servisi seçme hakkı bulunuyor. Hazine Müsteşarlığı'nın yayımladığı "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda açıkça "Hak sahibi aracının, Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen ölçütleri karşılayan, dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir" deniliyor.



YÜRÜR AKSAM KAPSAM DIŞI

Bu arada Hazine Müsteşarlığı genelgesi ile 1 Haziran 2015'ten itibaren eşdeğer parça uygulaması başlamış ama burada da mutlaka TSE belgesi şartı konmuştu. Ayrıca bu eşdeğer parçalar aracın yürür aksamıyla ilgili değil, 20 maddeden oluşan tampon, far gibi tamamen dışıyla ilgili ürünlerden oluşuyor. Araçlarda TSE belgeli eşdeğer parça (tampon, far gibi) kullanılması da 3 yaşın altındaki araçlarda kesinlikle uygulanamıyor. Yürür aksamındaki parçalar ise orijinal olmak zorunda. Sürücünün can güvenliğini tehlikeye sokacak yan sanayi parçaların kullanılmaması gerekiyor. Burada 3 yaş sınırı da bulunmuyor. Tüm araçlarda bu kural geçerli oluyor.



MAHKEMELER AKSİNİ SÖYLÜYOR

Yedek parça kullanıldığını fark ettiğinizde orijinal parça isteme hakkınız bulunuyor. Sigorta şirketinin tespit ettiği servisler ise buna yanaşmıyor. Çünkü sigorta şirketleri ekspertiz raporlarında yan sanayi fiyatlarıyla hesap yaparak size daha az ödeme yoluna gidebiliyor. Bu konuda çok sayıda mahkeme kararı da bulunuyor. Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri verdikleri kararlarda sigorta şirketlerini haksız bularak, yapılan tamiratın tamamının ödenmesi yönünde kararlar veriyor. Üstelik tamir sürecinde araç sahibinin kayıpları da sigorta şirketlerine rücu ettiriliyor. Bu konuda alınmış kararlar herkes için emsal niteliği de taşıyor.



NE YAPMAK LAZIM?

Aracınız kazaya karıştığında tamir için yetkili servisleri tercih edin.

Aracınız 3 yaşından küçük ise veya yürür aksamından parça değişecekse yan sanayi parça kullanılmaması gerektiğini yetkili servise bildirin.

Aracınızda yapılan işlemleri ve kullanılan parçalarla ilgili mutlaka yazılı bilgi isteyin.

Yapılan hasar karşılığını sigorta şirketi tam olarak ödemek zorunda. Eksik yapılan ödeme olursa mutlaka miktara göre Tüketici Hakem Heyetleri'ne ya da Asliye Ticaret Mahkemeleri'ne başvurun.



HAZİNE EL KOYMALI

Hazine Müsteşarlığı bu konularda çok sayıda şikâyet ile muhatap oluyor. Bu konunun mutlak surette yazılı olarak kesin kurallarla kamuoyuna açıklanması gerekiyor. İmkânı olmayan vatandaşlar mahkemelere gidemediği için bu farkları ceplerinden ödemek zorunda kalıyor.