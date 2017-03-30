1 Nisan’da 30 milyon kişi için yeni bir dönem başlıyor: GSS borçları siliniyor, BES’le ikinci emeklilik geliyor, trafik sigortasında tavan fiyat başlıyor, KDV’siz konutun yolu açılıyor...

1 Nisan itibarıyla yaklaşık 30 milyon kişiyi ilgilendiren çok önemli düzenlemeler devreye girecek. Trafik sigortası primleri düşecek, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek, milyonlara ikinci emeklilik gelecek... Mart başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 Sayılı Torba Kanun milyonlarca vatandaşın hayatında önemli değişiklikler içeren düzenlemeleri hayata geçirmişti. Bu düzenlemelerin önemli bir kısmı 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.



BORÇLAR SİLİNİYOR: Yaklaşık 5 milyon vatandaşın GSS prim borçları 1 Nisan'dan itibaren yeniden hesaplanacak. Bu vatandaşların aylık ödemeleri 53.32 lira olarak güncellenip borçları düşürülecek. Gecikme cezaları ve faizler silinecek. Bütün bunlar düşüldükten sonra borç kalırsa ve istenirse 12 taksite bölünecek. Taksitler için faiz işletilmeyecek. Eve giren kişi başı geliri 592.5 liradan az olanlar ise hiç prim ödemeden sağlık hizmeti alacak. Çalışmayan biri ayda 53.32 lira ödeyerek aile boyu sağlık hizmetine kavuşacak.



4 MİLYONA İKİNCİ EMEKLİLİK: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ikinci dönem de 1 Nisan'da başlıyor. KİT ve Mahalli İdareler hariç kamu kurumlarında çalışan memurlarla 250-1000 kişi arasında çalışanı olan işletmeler sisteme dahil olacak. 45 yaşın altındaki herkes iki ay boyunca brüt maaşın yüzde 3'ü kadar prim ödeyecek. Kalmak isteyen 1000 lira daha alacak. Her ay yatırdığı paranın yüzde 25'i kadar katkı alacak. 10 yıl ve 56 yaş ile emeklilik imkânı gelecek. Çıkmak isteyen ise kesilen parasını alıp çıkacak.



SİGORTA PARASINA İADE: Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması da 1 Nisan'da başlatılacak. Böylece fahiş sigorta prim ücretleri son bulacak. 20 milyon sürücüyü ilgilendiren bu düzenleme sonrası daha önce yüksek fiyatla sigorta yaptıranlar şirketlere başvurarak fazladan ödedikleri primlerini geri alabilecek.



KDV'SİZ KONUT İMKÂNI: Yabancılarla 6 aydan fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, yurtdışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları işyeri ve konutta KDV ödemeyecek. Bu yolla Türkiye'de konut veya işyeri satın alanlar, gayrimenkullerini bir yıl satamayacak. Satmaları halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek.



TEŞVİKTE KOLAYLIK: Daha önce kayıt dışı çalışanlar için işverenlere getirilen 1 yıllık teşvik yasağı yumuşatılıyor. Bundan sonra sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle teşvik yasağına maruz kalacak. Teşvik yasağı devam eden işyerleri de uygulamadan yararlanacak.